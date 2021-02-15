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Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Derin karakteri diziye veda mı edecek?

Sadakatsiz dizisinin başrollerinden olan Derin’in öleceği üzerine söylentiler dönmekte. Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılma kararı aldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:13
Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Derin karakteri diziye veda mı edecek?
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Günümüzün en çok izlenilen dizilerinden olan Sadakatsiz aslında İngiltere yapımı bir diziden esinlenme. İngiltere’de daha önce yayınlanmış olan BBC Studios yapımı Doctor Foster isimli dizinin uyarlaması olarak görülen Sadakatsiz dizisi Doctor Foster ile aynı senaryoya sahip.

 

Derin diziye veda mı ediyor?

 

Kanal D ekranlarında her çarşamba saat 20:00’da yayınlanan Sadakatsiz dizisi henüz 17. bölümünde. Doctor Foster ile aynı senaryoyu takip ettiği söylenen Sadakatsiz dizisinde Derin karakterinin ilerleyen bölümlerde diziye veda edeceği düşünülmeye başladı. Sadakatsiz dizisinde bulunan Derin karakteri aslında esinlenilen Doctor Foster dizisinin 20. bölümde hayatını kaybeden Kate karakteri ile aynı kişi. Şimdiye kadar iki dizinin de birebir gittiğini düşünecek olursak Derin karakteri 20. bölümde hayatını kaybedecek.

 

Derin’in ölmesinin ardından Volkan ve Asya tekrar bir araya gelebilmek için daha fazla çaba gösterecekler. Asya ile Derin arasında gidip gelen Volkan’ın artık tek seçeneği Asya olacak. Asya’nın ise Volkan’ı affedip etmeyeceği merak konusu. Doctor Foster dizisi sadece 2 sezondan oluştuğu için Sadakatsiz dizisinin de sadece 2 sezon süreceği düşünülüyor.

 

Melis Sezen niçin diziden ayrılıyor?

 

Senaryo gereği Derin karakterinin dizide ölmesi gerektiği için Melis Sezen’in de diziden ayrılması gerekti. Melis Sezen’in 2021 yılında başka bir dizi projesinde yer alacağı düşünülüyor. Önceden bazı ünlü dizilerde yardımcı başrol olarak karşılaştığımız Melis Sezen hayatında ilk defa Sadakatsiz dizisi ile bir başrol olarak yer almış oldu. Dizide sergilediği başarılı oyunculuk sayesinde Melis Sezen’i ilerleyen yıllarda daha birçok dizide başrol olarak göreceğiz.



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
Melis SezenSadakatsizDerinKanal DDoctor Foster
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