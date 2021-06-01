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Melis Sabah kim? Memleketi Neresidir?

Güzel oyuncu Melis Sabah’ın hayatı sevenleri tarafından çok merak edilmekteydi. Gürses gazetesi olarak siz okuyucularımız için araştırıp haberimizin detaylarında yer verdik. Melis Sabah kimdir?

01 Haziran 2021 Salı 00:13
Melis Sabah kim? Memleketi Neresidir?
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Hobilerinin arasında yüzme ve piyano çalmak olan güzel oyuncu aktif olarak boş zamanlarında voleybol sporuyla da ilgilediği bilinmektedir. Kullanmış olduğu kendi kişisel hesaplarında aktif olmaya çalışmaktadır.  Instagram hesabında 23,6bin takipçisi vardır.

Melis Sabah oynadığı sinema ve diziler;

Kırk Yalan- 2019- Sinema Filmi (Halime karakterine hayat vermiştir)

Tam Kafadan Karavana 2019- Sinema Filmi (Buse karakterini canlandırmış)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk -2020 Dizi (Bahar karakterine hayat vermiştir)


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:13
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Anahtar Kelimeler:
MelissabahBaharKuzeyyıldızıBuseKuzeyYıldız
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