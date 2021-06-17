Melina Özprodomos kimdir? Rol aldığı dizi film ve tiyatro oyunları nelerdir?

Melina Özprodomos kimdir? Hayatı nedir?
01.01.1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan oyuncu Yunanca dilini bilmektedir. Oyunculuk dışında ilgilendiği alanlar; beden dili, Latin dansı, Moden dans ve Bale eğitimleri almıştır.
Rol aldığı dizi ve filmler
*Deniz ve Mehtap
*Gönül Salıncağı
*Yaprak Dökümü
*Yabancı Damat
Tiyatro oyunları
-Örümcek Kadının Öpücüğü(2013)
-Alacakaranlık Kuşağı (2017-2018)
-Empatopya (2018)
-Vur/ Yağmala/ Yeniden/ Bir Ulusun Doğuşu
Son Güncelleme: 17.06.2021 17:28