Melike Demirağ kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Türkiye sinema tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Melike Demirağ, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Melike Demirağ, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Melike Demirağ kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Melike Demirağ Biyografisi

1 Ocak 1956 yılında dünyaya geldi. 65 yaşındadır. Babası film yapımcısı Turgut Demirağ, annesi ise caz sanatçısı Rüçhan Çamay’dır. Kendisi ünlü iş adamı Ali Koç’un hanımı Nevbahar Demirağ Koç’un da ablasıdır.

1974 yılında Yılmaz Güney’in yönetmenliğini yaptığı Arkadaş filminde başrol oynadı. Filmin Arkadaş isimli şarkısını da kendisi seslendirdi. Üsküdar Türk Kız Koleji’nden mezun oldu.

Sonrasında Sürü, Ninni, Ağlamak Ayıp Değil, Hadi Canım Sen De, Herkese Merhabalar, Pervane ile Işık yapımlarında oynadı. 1980 yılında ülkemizde yaşanan darbeden dolayı Almanya’ya taşındı. 11 yıl burada yaşadı. Bu sıralarda İstanbul’da Olmak isimli parçasının bulunduğu Anadolu adlı albümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. 1991 yılında Türkiye’ye döndü. Kendisi aslen Sivaslı’dır.