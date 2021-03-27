İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses hakkında bilgiler

Katıldığı bir program sonrasında usta sanatçı Melihat Gülses'in hayatı merak edildi. Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses kaç yaşında, nereli? Detaylar Gürses’te...

27 Mart 2021 Cumartesi 20:06
Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses hakkında bilgiler
Takip Et:

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show’un kandile özel programına katılan sanatçı Melihat Gülses, farklı tarzı ve içtenliğiyle ekran karşısındaki izleyiciler tarafından çokça beğeni topladı. Beğenilerinden ziyade özel hayatı merak edilen ünlü sanatçı araştırılmaya başlandı. Bizde sizleri için haberimizde bu araştırmalara yer verdik. Peki Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Necip Gülses kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Necip Gülses, 13 Ekim 1952 yılında doğmuştur. Mesleği müzisyen ve bestekardır. Annesi Zeliha Hanım, babası Hafız Ali Gülses’tir. İlkokulu İstanbul da bulunan Vefa Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise tahsilini de Vefa Lisesi’nde tamamlamış bulunmaktadır. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan 1980 yılında mezun olmuştur. Tanınan ünlü usta İhsan Özgen ile tambur çalışarak onun asistanlığını yaptı. Daha sonra 1983 yılı itibariyle İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda kadrolu tambur akademik üyesi olarak öğretim üyeliği yaptı. Sanat anlamında kariyerinin basamağının ilk zirvesini 1985’te TRT İstanbul Radyosu kadrosuna alınarak adım attı.

Sanat hayatı

Sanat hayatında ilk sırada yer alan Ünlü ney sanatçısı Kudsi Erguner ile “İstanbul Türküleri ve Rembetiko”, “Viyana’dan İstanbul’a Şarkılar (Shubert-Şevki Bey)”, “Osmanlı Davulları” isimli projelerini oluşturmak oldu.

Türk müziğinin yerli türlerinden divan, şarkı, fantezi, ilahi, mandıra, sirto, peşrev ve sazsemâisi gibi birçok eser oluşturdu. 1996 yılında Milliyet Gazetesi’nin yapmış olduğu yılın en sevilen on şarkısı anketinde “Sen Vur Da Tamburun Tellerine Yâr” isimli şarkısı ile ödül layık görüldü. Bunun yanı sıra hayatında birçok ödülleri de barındırdı. 2005 yılında UNESCO tarafından gerçekleştirilen “Corbus” (Akdeniz Ülkeleri Bestekârları) isimli kitapta ustası olduğu tamburu Tamburi Cemil Bey’in hayatı ve eserleri bahsini yer vererek kaleme aldı.

Evli mi?

TRT’ de görev yaparken aynı kurumda ses sanatçısı olan Melihat Gülses’le tanışıp evlendi. Bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi.



Son Güncelleme: 27.03.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MelihatgülsesNecipgülsesIboshowSessanatçısıTamburTRT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 27 Mart Cumartesi
Trt 1 Acemi Anneler Stüdyo izle 27 Mart Cumartesi
Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda canlı izle! TV8 Kırmızı Oda 30. bölüm canlı izle! Kırmızı Oda son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 13. yeni son bölüm canlı izle! Akıncı ATV 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Akıncı canlı izle! ATV Akıncı 13. yeni son bölüm canlı izle! Akıncı ATV 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 144. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid 144. bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Ramo canlı izle! SHOW TV Ramo 37. bölüm canlı izle! Ramo son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Ramo canlı izle! SHOW TV Ramo 37. bölüm canlı izle! Ramo son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Popüler Haberler

Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Şahika kimdir? Güneş Emir hakkında bilgiler
Super Farm Coin nedir, nasıl alınır?
Gönül Dağı dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Güliz Aybay dizideki rolü ve hayatı
İrtica nedir, ne demektir? İrticai faaliyet nedir? İrticai faaliyetlere karışmamış olma ne demektir?
İbo ne zaman vuruldu? İbrahim Tatlıses'i kim, neden vurdu?
Show TV yeni dizisi Kuzey Yıldızı nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı çekim mekanları belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu'nun hayatı!
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı doğum tarihi
ATV Kardeşlerim hangi okulda çekiliyor?
Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterine Ecem Özkaya hayat veriyor
Saçlarımı satmak istiyorum, saç satın alan yerler nereler?
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 26 Mart 2021 Cuma
Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine Cihat Süvarioğlu hayat veriyor
Kuzey Yıldızı dizisine katılan Armağan Oğuz kimdir? Bulut karakteri kimdir?
Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Kardeşlerim dizi çekim yeri ve mekanları
Gönül Dağı dizisinin Zahide'si Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi İsmet’yi kim canlandırıyor? Ali Toptaş'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu'nun yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.