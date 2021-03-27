Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses hakkında bilgiler

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show’un kandile özel programına katılan sanatçı Melihat Gülses, farklı tarzı ve içtenliğiyle ekran karşısındaki izleyiciler tarafından çokça beğeni topladı. Beğenilerinden ziyade özel hayatı merak edilen ünlü sanatçı araştırılmaya başlandı. Bizde sizleri için haberimizde bu araştırmalara yer verdik. Peki Melihat Gülses'in eşi kimdir? Necip Gülses kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Necip Gülses kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Necip Gülses, 13 Ekim 1952 yılında doğmuştur. Mesleği müzisyen ve bestekardır. Annesi Zeliha Hanım, babası Hafız Ali Gülses’tir. İlkokulu İstanbul da bulunan Vefa Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise tahsilini de Vefa Lisesi’nde tamamlamış bulunmaktadır. İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan 1980 yılında mezun olmuştur. Tanınan ünlü usta İhsan Özgen ile tambur çalışarak onun asistanlığını yaptı. Daha sonra 1983 yılı itibariyle İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda kadrolu tambur akademik üyesi olarak öğretim üyeliği yaptı. Sanat anlamında kariyerinin basamağının ilk zirvesini 1985’te TRT İstanbul Radyosu kadrosuna alınarak adım attı.

Sanat hayatı

Sanat hayatında ilk sırada yer alan Ünlü ney sanatçısı Kudsi Erguner ile “İstanbul Türküleri ve Rembetiko”, “Viyana’dan İstanbul’a Şarkılar (Shubert-Şevki Bey)”, “Osmanlı Davulları” isimli projelerini oluşturmak oldu.

Türk müziğinin yerli türlerinden divan, şarkı, fantezi, ilahi, mandıra, sirto, peşrev ve sazsemâisi gibi birçok eser oluşturdu. 1996 yılında Milliyet Gazetesi’nin yapmış olduğu yılın en sevilen on şarkısı anketinde “Sen Vur Da Tamburun Tellerine Yâr” isimli şarkısı ile ödül layık görüldü. Bunun yanı sıra hayatında birçok ödülleri de barındırdı. 2005 yılında UNESCO tarafından gerçekleştirilen “Corbus” (Akdeniz Ülkeleri Bestekârları) isimli kitapta ustası olduğu tamburu Tamburi Cemil Bey’in hayatı ve eserleri bahsini yer vererek kaleme aldı.

Evli mi?

TRT’ de görev yaparken aynı kurumda ses sanatçısı olan Melihat Gülses’le tanışıp evlendi. Bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi.