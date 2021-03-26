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Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu

2018 yılında yayınlanan Türk - Amerikan yapımı Meleklerin Koruyucusu filmi merak ediliyor. Pek çok kişi, Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu başlıkları araştırılıyor.

26 Mart 2021 Cuma 19:27
Meleklerin Koruyucusu filmi konusu nedir? Meleklerin Koruyucusu fragmanı, oyuncuları ve konusu
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2018 yılında vizyona girdikten sonra büyük bir ilgi ile izlenen ve bazı zamanlarda tekrar gündeme gelen Guardians of Angels (Meleklerin Koruyucusu) filmi gerek konusu gerekse oyuncuları ile merak ediliyor.

Türkiye ve ABD ortak yapımlı olan belgesel film 15 Kasım 2018 tarihinde yayınlandı. TRT World Film tarafından finansman desteği sağlayan belgesel film 1 saat 17 dakika uzunluğunda. American Film festivalinde açılış filmi olan Meleklerin Koruyucusu Muhammed Bzeek’in ve eşinin duygu dolu hikayesini anlatıyor.

Filmin yönetmenliğini Ensar Altay yaparken, oyuncuları arasında Mohamed Bzeek, Samantha R. ve Marilou Terry gibi isimler yer alırken Amerika’nın Los Angeles eyaletinde 80 çocuğun hayatını değiştiren bir çiftin hayatı anlatılıyor. Film, Malatya Film Festivalinden uluslararası alanlara kadar pek çok yarışta başarı elde etti.

Meleklerin Koruyucusu konusu

Meleklerin Koruyucusu, Libya’da dünyaya gelen Muhammed’in üniversite eğitimi için Amerika’ya gitmesi ve ölüm ile burun buruna olan çocuklara annelik yapan Dawn ile evliliği anlatılıyor. Dawn’ın ölümü sonrasında zorlanan Muhammed Samantha için her şeyi yapmaya hazır olacak. Doğum öncesi yaşanan bir sıkıntı nedeniyle Anensefali hastalığına muzdarip olarak dünyaya gelen Samantha beyninde büyük bir eksiklikle dünyaya gelir. Hem görme engelli hem de işitme engelli olan Samantha 7 yaşına bastığında Muhammed ona bir doğum günü partisi düzenlemek ister ancak işler istediği gibi gitmez.

Meleklerin Koruyucusu oyuncuları

  • Mohamed Bzeek
  • Samantha R.
  • Marilou Terry

 




Son Güncelleme: 26.03.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
Meleklerin KoruyucusuGuardian Of AngelKonusuFragmanOyuncular
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