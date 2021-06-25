Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur’da Ersoy karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, izleyicilerin odağı haline geldi. Mehmet Yılmaz Ak’ın biyografisi ve özel yaşamıyla ilgili birçok ayrıntı ortaya çıktı.
Mehmet Yılmaz Ak kimdir?
Mehmet Yılmaz Ak’ın rol aldığı yapımlar
Başarılı oyuncu Ben de Özledim, İçerde, Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde yer almıştır. Dizi oyunculuğunun yanı sıra sinema oyuncusu da olan Ak, Kırık Kalpler Bankası, Nekro, Ceset, Anons, Buğday ve Girl With No Mouth filmlerinde rol almıştır.
Son Güncelleme: 25.06.2021 01:08