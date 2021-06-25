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Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Çukur dizisinde canlandırdığı Ersoy karakteriyle ünlenen Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir merak eden okurlarımız için ünlü oyuncunun biyografisini araştırdık. İşte Çukur'un Ersoy'u Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler.

25 Haziran 2021 Cuma 01:08
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
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Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur’da Ersoy karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, izleyicilerin odağı haline geldi. Mehmet Yılmaz Ak’ın biyografisi ve özel yaşamıyla ilgili birçok ayrıntı ortaya çıktı.

Mehmet Yılmaz Ak kimdir?

Çukur dizisinde Ersoy karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, 1986 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Aslen Diyarbakırlı olan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Kova burcu olan başarılı oyuncu, ‘Beşinci Basamak’ adlı bir oyun yazmış ve oyunu ile Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülüne layık görülmüştür. Ünlü oyuncu Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Kürtçe de bilmektedir.

Mehmet Yılmaz Ak’ın rol aldığı yapımlar

Başarılı oyuncu Ben de Özledim, İçerde, Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde yer almıştır. Dizi oyunculuğunun yanı sıra sinema oyuncusu da olan Ak, Kırık Kalpler Bankası, Nekro, Ceset, Anons, Buğday ve Girl With No Mouth filmlerinde rol almıştır.

 


Son Güncelleme: 25.06.2021 01:08
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yılmaz AkÇukurErsoy
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