Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur’da Ersoy karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, izleyicilerin odağı haline geldi. Mehmet Yılmaz Ak’ın biyografisi ve özel yaşamıyla ilgili birçok ayrıntı ortaya çıktı.

Mehmet Yılmaz Ak kimdir?

Mehmet Yılmaz Ak’ın rol aldığı yapımlar

Çukur dizisinde Ersoy karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, 1986 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Aslen Diyarbakırlı olan oyuncu, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Kova burcu olan başarılı oyuncu, ‘Beşinci Basamak’ adlı bir oyun yazmış ve oyunu ile Mitos Boyut yayınlarından misyon ödülüne layık görülmüştür. Ünlü oyuncu Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Kürtçe de bilmektedir.

Başarılı oyuncu Ben de Özledim, İçerde, Dudullu Postası ve Çukur dizilerinde yer almıştır. Dizi oyunculuğunun yanı sıra sinema oyuncusu da olan Ak, Kırık Kalpler Bankası, Nekro, Ceset, Anons, Buğday ve Girl With No Mouth filmlerinde rol almıştır.