Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu, neden sürekli eli cebinde?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği yarışma programlarından biri olarak karşımıza çıkan Masterchef’te jüri olarak görev yapan Mehmet Şef ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Programın renkli isimlerinden olan Mehmet Şef’in el parmaklarından bazılarının olmadığının öğrenilmesi ardından konu hakkında araştırmalar başladı.

Mehmet Şefin Parmaklarına Ne Oldu?

Masterchef programının jürilerinden olan Mehmet Şef’in kameralar karşısında sürekli olan sol elini cebinde tutması ve elini gizlemeye çalışması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Daha sonra’nın parmaklarına ne olduğu merak edilenler arasına girdi.

Masterchef’in jürilerinden biri olan Mehmet Şef’in sürekli olarak kamera karşısında sol elini gizlemeye çalışmasının nedeni, bazı parmaklarının olmaması olduğu öğrenildi. Daha önce mutfakta geçirdiği bir kaza sonucunda sol elinin 3 parmağını kaybettiği ifade edilen Mehmet Şef’in bu kazayı kıyma makinesiyle yaşadığı öne sürülüyor.