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Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu, neden sürekli eli cebinde?

TV 8 ekranlarının çok sevilen yemek programı olan Masterchef'in jürisi Mehmet Şef'in sol elini neden sürekli gizlemeye çalıştığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mehmet Şef'in sol elinin bazı parmaklarını daha önce yaşadığı bir kazada kaybettiği öne sürülüyor...

02 Kasım 2020 Pazartesi 21:14
Mehmet Şefin parmaklarına ne oldu, neden sürekli eli cebinde?
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği yarışma programlarından biri olarak karşımıza çıkan Masterchef’te jüri olarak görev yapan Mehmet Şef ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Programın renkli isimlerinden olan Mehmet Şef’in el parmaklarından bazılarının olmadığının öğrenilmesi ardından konu hakkında araştırmalar başladı.


Masterchef programının jürilerinden olan Mehmet Şef’in kameralar karşısında sürekli olan sol elini cebinde tutması ve elini gizlemeye çalışması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Daha sonra Mehmet Yalçınkaya’nın parmaklarına ne olduğu merak edilenler arasına girdi.

Mehmet Şefin Parmaklarına Ne Oldu?

Masterchef’in jürilerinden biri olan Mehmet Şef’in sürekli olarak kamera karşısında sol elini gizlemeye çalışmasının nedeni, bazı parmaklarının olmaması olduğu öğrenildi. Daha önce mutfakta geçirdiği bir kaza sonucunda sol elinin 3 parmağını kaybettiği ifade edilen Mehmet Şef’in bu kazayı kıyma makinesiyle yaşadığı öne sürülüyor.



Son Güncelleme: 02.11.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefTV 8Mehmet Yalçınkaya
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