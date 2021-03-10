Mehmet Fatih Çıtlak Miraç Kandili özel programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mehmet Fatih Çıtlak hocanın güzel sohbeti ve anlattığı hikayeleri ile vatandaşları ekrana kitlerken bu mübarek gecede yine vatandaşlar hocayı ekranlarda arıyor. Bugüne özel yayın düzenleyecek mi sorusu birçok kişi tarafından merak edilirken Çıtlak hocanın kim olduğu ise bir yandan araştırılıyor. İşte Mehmet Fatih Çıtlak hocanın 10 Mart 2021 Çarşamba akşamı yayın yapacağı kanal

Mehmet Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili özel programı!

10 Mart 2021 Miraç Kandili olmasından kaynaklı M. Fatih Çıtlak ile Miraç Kandili programı Kanal D Kanalında saat 23.30’da ekranlarda seyircisi ile buluşacak.

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir?

1967 İstanbul doğumlu Mehmet Fatih Çıtlak, eğitimini Fatih İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. Üniversite eğitimini İstanbul Marmara Üniversitesi Türkoloji bölümünde Arapça ve İslami ilimler okumuştur.





Mezun olduktan sonra eğitim hayatında başarılı olan Çıtlak, daha sonra İslam tarihi ve tasavvuf konularında radyo ve televizyon programları yapmaktadır. Çıtlak, İslam konulu sempozyum, panel veya konferanslarda yer alırken Mesnevi sohbetlerine katılmaya özen göstermektedir.

Kültür Bakanlığı’na bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda birçok organizasyonda bulunmuştur. Ünlü ilahiyatçı aynı zamanda İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Deneği kurucuları arasındadır. İstanbul Sümbül Efendi’de yer alan İs ve Kültür Deneği’nde Osmanlıca ve hat dersleri almış ve ilim derslerinde kendini göstermiştir. Kurucusu olduğu Keşkül dergisinde ise Mehmet Fatih imzası ile yazı yazmaktadır.

Birçok yapımda müzik yönetmenliği yapan ünlü ilahiyatçı, aynı zamanda sanat danışmanlığı ve metin yazarlığı da yapmaktadır. Çalışmalarında ödüllere layık görülen saygıdeğer ilahiyatçı halen severek radyo ve televizyon programları sürdürmektedir.

Mehmet Fatih Çıtlak aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın eşi Reyyan Uzuner’in dayısıdır.

TRT’de daha önce ‘Gece Kahvesi’ adıyla ramazan programı ve ATV ekranlarında da sahur programı sunmuştur. 2014 yılında da yine ATV ekranında dini sohbetler yaparak program sunmaktadır.

Ünlü ilahiyatçı evli ve 4 çocuğu vardır.