Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi

Söylemezsem Olmaz programına katılan Mehmet Ali Erbil sert konuşma yaptı. Ülkemizi de gündeme gelen Filistin’in zor anları herkes tarafında üzgün karşılansa da duyarsız kalınan noktalar oldu. Bunun üzerine konuşma yapan Erbil, sosyal medya da paylaşım yapmayan ünlülere göndermeler yaptı.

“Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle.”