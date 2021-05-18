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Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi

Mehmet Ali Erbil’den isyan eden sözler geldi. Yakın zaman da programa katılan Erbil, Filistin de yaşanan olaylara sessiz kalınmasını kınadı. Konu hakkında hassas olan Erbil söyledikleri ile herkesi şaşırttı. İsrail’in yaptıklarına tepkisiz kalmayan Erbil program da açıklama yaptı. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 11:16
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
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Söylemezsem Olmaz programına katılan Mehmet Ali Erbil sert konuşma yaptı. Ülkemizi de gündeme gelen Filistin’in zor anları herkes tarafında üzgün karşılansa da duyarsız kalınan noktalar oldu. Bunun üzerine konuşma yapan Erbil, sosyal medya da paylaşım yapmayan ünlülere göndermeler yaptı.

“Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle.”


Son Güncelleme: 18.05.2021 11:16
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Anahtar Kelimeler:
FilistinTepkiMehmet Ali Erbil
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