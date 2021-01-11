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Mehmet Ali Erbil İbo Show'a ne zaman katılacak?

Uzun bir aradan sonra tekrar izleyicilerle buluşan İbo Show her hafta konuklarını ağırlayarak seyircilere eğlenceli vakitler sunuyor. İzleyicilerin merakla beklediği o isim Mehmet Ali Erbil'in İbo Show'a katılacağı tarih belli oldu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:20
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a ne zaman katılacak?
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Mehmet Ali Erbil’in İbo Show’a katılma tarihi belli oldu

İbo Show 9 yıldır ekranlardan uzaktı. Uzun bir aradan sonra Star Tv’de İbo Show seyircilerin karşısına çıktı. İbo Show’a katılması beklenilen Mehmet Ali Erbil merak konusu olmuştur.

Mehmet Ali Erbil uzun zaman önce yakalandığı Kaçış Sendromu hastalığı sebebiyle ekranlarda uzaktı. Uzun süre sonra İbo Show ekranlarına çıkarak izleyici ile buluşması bekleniliyordu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı sosyal medya aracılığı ile babasının bir sürpriz yapacağını açıklamıştı. Sürprizin ne olduğu merak konusu oldu. Bunun üzerine şovmen açıklama yaparak İbo Show’a konuk olacağını duyurmuştu.

İbo Show’un ekibi şovmeni ziyaret etmiş ve 1 ay sonra İbo Show programına konuk olacağını dile getirmiştir. İki yakın dostun tekrardan ekranlarda bir araya gelecek olması izleyicileri heyecanlandırdı. 



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:20
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MehmetalierbilIboshowStar
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