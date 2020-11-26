Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Uzun süredir yakalandığı Kaçış Sendromu isimli rahatsızlığı sebebi ile evinde tedavi olan ve bir süre önce kök hücre tedavisine dönen Mehmet Ali Erbil’den hayranlarını sevindirecek haber geldi. Sosyal medya hesabından ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil’in fotoğrafını paylaşan kızı Sezin Erbil, fotoğrafın altına babasının biraz önce çekilmiş hali olduğunu ve yakında bir sürpriz ile geleceklerini duyurmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in arkadaşları Ercan Avşar ve Tolga Yüce Erbil’in aynı zamanda çekilmiş İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını paylaştı. İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil buluşması İbo Show üzerinden yayınlanacak. Erbil’in evinde gerçekleştirilen çekimlerde uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil bir araya geldi.