İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Star TV ekranlarında yıllar sonra yayınlanmaya başlayan İbo Show sevilen isimleri konuk etmeye devam ediyor. Programa yeni bölümde sevilen bir isim ise uzaktan konuk olacak. O isim uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil olacak.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:37
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Takip Et:

Uzun süredir yakalandığı Kaçış Sendromu isimli rahatsızlığı sebebi ile evinde tedavi olan ve bir süre önce kök hücre tedavisine dönen Mehmet Ali Erbil’den hayranlarını sevindirecek haber geldi. Sosyal medya hesabından ekranların sevilen ismi Mehmet Ali Erbil’in fotoğrafını paylaşan kızı Sezin Erbil, fotoğrafın altına babasının biraz önce çekilmiş hali olduğunu ve yakında bir sürpriz ile geleceklerini duyurmuştu.


Mehmet Ali Erbil’in arkadaşları Ercan Avşar ve Tolga Yüce Erbil’in aynı zamanda çekilmiş İbrahim Tatlıses ile fotoğrafını paylaştı. İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil buluşması İbo Show üzerinden yayınlanacak. Erbil’in evinde gerçekleştirilen çekimlerde uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil bir araya geldi.



Son Güncelleme: 26.11.2020 00:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MehmetalierbilIboshow
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler

Popüler Haberler

TV8 Masterchef Junior yarışması başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 26 Kasım 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 26 Kasım 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 26 Kasım 2020 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 26 Kasım 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 26 Kasım 2020 Perşembe
Altın ne kadar oldu? 26 Kasım 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 26 Kasım 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Kasım 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 26 Kasım 2020 Perşembe bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 26 Kasım 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? Emzirme ödeneği başvuru detayları ve Süt parası miktarı
Başakşehir Trabzon 2 - 2 maçının geniş özeti ve golleri
2019 İOKBS (PYBS) bursları ne zaman yatacak? 2019 burslar ne zaman ödenmeye başlayacak
PTT HGS etiketi iptali nasıl yapılır? Satılan arabanın HGS etiketi internetten iptal edilebilir mi?
MSB ASAL 2000/4 Celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? E-devlet askerlik yerleri sorgulama
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz Ali öldü mü? Sadakatsiz Alp Akar diziden ayrıldı mı?
Yemin dizisi Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli, kaç yaşında?
Futbol efsanesi Diego Maradona'nın tarihe geçmiş sözleri
Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.