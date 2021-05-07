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Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek sürprizi! Sevenleri ile tekrar buluşacağını dile getiren usta şovmen Mehmet Ali Erbil, hayranlarını sevindirdi. Çarkıfelek programı ile tekrar ekranlara dönecek olan Mehmet Ali Erbil, program hazırlıklarına başladı. Sevilen program Çarkıfelek tekrar ekranlarda olacak. Çarkıfelek ne zaman başlayacak? Mehmet Ali Erbil'in sunacağı Çarkıfelek hangi kanalda başlayacak? Tüm detaylar haberimizde..

07 Mayıs 2021 Cuma 21:43
Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
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Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek ne zaman başlayacak?

Uzun zamandır geçirdiği hastalık nedeniyle ekranlarda yer almayan Mehmet Ali Erbil, ekranlara geri dönüyor. Erbil sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Çarkıfelek programından bir kesit paylaştı ve takipçilerine Hayırlı Cumalar mesajı yayınladı. Hayranlarından gelen istekler üzerine Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek programı ile ekranlara geri döneceğini de duyurdu. Erbil, farklı formatlarda gelen program tekliflerini reddederek, Çarkıfelek ile özdeşleştiğini ve bu sebeple tekrar Çarkıfelek programını yapacağını söyledi. Her geçen gün artan form grafiği ile sevenlerini sevindiren Mehmet Ali Erbil, gazeteci Olcay Ünal Sert’e yaptığı açıklamada ‘ Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik yaşanmazsa Haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı’nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum. Bende onları çok özledim.’ ifadelerinde bulundu.




Son Güncelleme: 07.05.2021 21:43
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Anahtar Kelimeler:
ÇarkıfelekMehmet Ali Erbil
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