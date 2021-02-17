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Mehmet Ali Alabora hangi dizide rol alacak?

Mehmet Ali Alabora hangi dizide oynayacak? Mehmet Ali Alabora neden Galler'e gitti? Mehmet Ali Alabora kimdir? Mehmet Ali Alabora nereli? Mehmet Ali Alabora hangi dizilerde oynadı? Gezi parkı olaylarından dolayı yurt dışına giden ünlü oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın yeni bir dizide rol alacağı haberinin gündeme düşmesiyle herkes ünlü oyuncunun hayatı hakkındaki detayları ve yeni bir dizide hangi rolü canlandıracağını merakla araştırıyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:31
Mehmet Ali Alabora hangi dizide rol alacak?
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Mehmet Ali Alabora Hangi Dizide Rol Alacak?

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de yaşanan Gezi eylemlerinden sonra Galler’e yerleşen oyuncu Mehmet Ali Alabora tekrardan gündemde adını duyurdu. Sığınmış olduğu ülkede yeni bir projede yer alacağı haberi duyulan oyuncunun Türkiye’den siyasi nedenlerden dolayı kaçmak zorunda kalan ‘Deniz’ isimli karakteri oynayacağı açıklandı.

Mehmet Ali Alabora yeni projesiyle ilgili konuk olduğu YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Alabora, kendisinin Birleşik Krallık'taki Galler'de yayınlanmaya başlayan Fflam isimli dizinin başrol oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Deniz Karakterine Hayat Verecek

Fflam adındaki filmde Türkiye’den siyasi nedenlerden dolayı gitmek zorunda kalan Deniz adındaki karaktere hayat vereceğini söyleyen Alabora, dizide Galce konuşmalar yapılacağını fakat dizinin pek çok sahnesinde Türkçe repliklerinde olacağını açıkladı.

Mehmet Ali Alabora Türkiye’ye Tekrardan Dönecek Mi?

Birkaç yıl önce Türkiye’de yaşanan kaos ve kargaşa çıkartarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek ve ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen Gezi Parkı eylemlerinde yer aldığı gerekçesiyle hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan ünlü oyuncu Mehmet Ali Alabora, Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği hakkındaki sorulan sorulara cevap verdi. Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine dair soruya 'Tabii ki İstanbul'da tekrar üretmek, lüfer yemek, muhabbet etmek, dostlarımı ve ailemi görmek tabii ki isterim' şeklinde yanıt verdi. Bu durumda muhtemelen ikili bir hayat yaşıyor olabileceğini de söyleyen Alabora, 'Çünkü artık burada da bir işim var, arkadaşlarım var, çevrem var, projelerim var.' dedi.

Mehmet Ali Alabora Kimdir?

Herkesin hayatı hakkındaki detayları merak ettiği Mehmet Ali Alabora, 25 Kasım 1977 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. Mehmet Ali Alabora, kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Alabora ve Betül Arım'ın oğludur. İlk tiyatro deneyimini okuduğu okulun tiyatro kolunda İngilizce oynanan Çöpçatan (The Matchmaker), Batı Yakasının Hikayesi ve Damdaki Kemancı adlı oyunlarla yaşayan Alabora, lise hayatında ise Shakespeare Çeşitlemeler ve Biz Orhan Veli gibi oyunlarda yer aldı. Lise eğitimine devam ederken Özel Boğaziçi Lisesi’nin desteğinden yararlanarak 1994 yılında Evren Ergeç ile  'Boğaziçi Sanat Dalı'nda yarı profesyonel bir tiyatro kurdu. Tiyatro ekibiyle beraber birkaç temsil oyun oynadı. 1999 yılında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne giderek buradan mezun oldu. Burada aldığı eğitimin yanında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Yüksek Lisans yaptı. Mehmet Ali Alabora ilk profesyonel tiyatro deneyimine Tiyatro İstanbul sahnesinde sergilenen 'Acaba Hangisi?' adlı oyunla adım atmıştır. 1995-1997 yılları arasında ATV kanalında yayınlanan A Takımı adındaki programda muhabirlik yaptı. Aynı dönemde ilk dizi deneyimini  Kara Melek adındaki dizide rol alarak yaşadı. Ancak ünlü oyuncunun şöhret yıldızı Yılan Hikayesi adlı dizide başrol oyunculuğu yaparak parlamıştır. Bu dizide ünlü oyuncu Meltem Cumbul ile başrolleri paylaşmıştır. 1999 yılında ise ilk sinem filmi olan Türk-Yunan ortak yapımı Kayıkçı adlı filmde başrolde yer aldı. Bir süre ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev üstlendi.



Son Güncelleme: 17.02.2021 19:31
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