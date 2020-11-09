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MEB 2021 yılı sınav tarihleri ve sınavların uygulama tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 senesinde uygulanacak olan sınav takvimini açıkladı. Takvimde 2021 içinde gerçekleştirilecek olan tüm sınavların hangi tarih aralıklarında yapılacağı bildirildi...

09 Kasım 2020 Pazartesi 22:13
MEB 2021 yılı sınav tarihleri ve sınavların uygulama tarihleri belli oldu!
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Milli Eğitim Bakanlığı 2021 senesinde okullarda uygulanacak olan sınav uygulama takvimini açıkladı. MEB tarafından açıklanan sınav uygulama takvimine göre tarihler aşağıdaki şekilde belirtildi.

2020-2021 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2

27-28 MART 2021

2021/İOKBS

25 NİSAN 2021

2021/Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (8. Sınıflar )

06 HAZİRAN 2021


2020-2021 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 3

03-04 TEMMUZ 2021

2021-2022 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1

04-05 ARALIK 2021

2021/MTSK e-Sınavı

Haftanın 7 (Yedi) günü 81 İldeki e-Sınav salonlarında, randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.

Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavları

Haftanın 7 (Yedi) günü 81 İldeki e-Sınav salonlarında, randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.



Son Güncelleme: 09.11.2020 22:13
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Anahtar Kelimeler:
MebSınav Takvimi
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