Mayısıs 2021 Netflix Türkiye'de bu ay hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

Özellikle salgın sürecinde pek çok kişinin kullanmaya başladığı online dizi ve film platformu Netflix Mayısıs ayında yayınlanacak içeriklerini paylaşması sonrasında merak edilmeye başlandı. Mayısıs takvimi yayınlanması üzerine araştırmalara başlayan dizi ve film severler takvimi araştırıyor.

Netflix Türkiye Mayısıs ayı programı belirlendi

David Fincher’ın yapımcılığını yaptığı Love, Death And Robots 2. Sezonu ile Mayısıs ayında ekranlara gelecek. Netflix tarafından yapılan açıklamalarda 14 Mayısıstarihinde dizinin yayınlanacağı belirtildi.

Michael Douglas’ın başrolünde olduğu The Kominsky Method 3 Mayısıs 2021 tarihinde yayınlanacak.

4 dalda Oscar almayı başaran geçtiğimiz yılın en beğenilen filmi Parazit 1 Mayısıs 2021’de Netflix’te yayınlanacak. Yönetmenliği Umut Evirgen tarafından yapılan ve uluslararası festivallerde ödül alan Ben Bir Denizim filmi ile Amy Adams’ın başrolünde olduğu Pencerede ki Kadın filmleri 14 Mayısıs 2021 tarihinde yayınlanacak.