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Mavi Boncuk filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mavi Boncuk filmi nerede çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Mavi Boncuk, bugün bir kere daha izleyici ile buluştu. Peki, Türk sinemasının efsanelerinden Mavi Boncuk filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mavi Boncuk filmi nerede çekildi? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı…

15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:03
Mavi Boncuk filminin konusu ne, oyuncuları kim? Mavi Boncuk filmi nerede çekildi?
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Yönetmenliği ile yapımcılığını Ertem Eğilmez’in yaptığı Mavi Boncuk isimli film, kaç kere izlenirse izlensin her seferinde aynı tadı veren Yeşilçam’ın efsane filmlerinden. TV’de her yayınlandığında severek izlenen film, sosyal medya platformunda da en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Türk sinemasının usta oyuncularını buluşturan film, yeni nesil tarafından da oldukça seviliyor.

Mavi Boncuk filmi ne zaman çekildi?

1 Ocak 1974 tarihinde vizyona girmiş olan filmin, IMDB puanı 10 üstünden 7.9’dur.

Mavi Boncuk filmi oyuncu kadrosu

Filmin yapımcılığını Arzu Film, senaristliğini Ertem Eğilmez, Sadık Şendil, Zeki Alasya, yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez yaparken film müziklerini Emel Sayın ile Rıza Silahlıpoda yapmıştır. Mavi Boncuk filminin oyuncu kadrosunda ise; Emel Sayın, Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Kemal Sunal, Adile Naşit, Perran Kutman gibi usta oyuncular yer almıştır.

Mavi Boncuk filminin konusu ne?

Altı arkadaş (Baba Yaşar, Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık) Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmek için giderler. Ceplerinde olan  paranın gazete ilanında yer alan fiks menüyü karşılayacağını düşünürler. Fakat hesap ilandaki paraya uymayınca, önce yüksek gelen hesaba itiraz ederler ve daha sonra kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak isteyince de gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırma kararı alırlar.

Planlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren altı arkadaş, Emel Sayın'ı Baba Yaşar'ın evinin çatı katında gizlemeye başlarlar. Zamanla Emel Sayın ile onu kaçıranlar arasında bir yakınlaşma olur. Gazino patronu istedikleri fidyeyi ödemiş olsa da Emel Sayın bir türlü o evden ayrılmayı istemez. Ekip bu sefer de Emel Sayın'ı yine zorla halıya sarıp geri teslim etmek zorunda kalır. Emel Sayın bu olayın kinini güderken filmin sonunda dayanamaz ve 6'lının Boğaz'a bakan bir tepede açtıkları restorana gider ve böylece film biter.

Mavi Boncuk filmi çekim yeri

Filmin çekim yerleri, İstanbul Avrupa Yakası Yeşilköy Gazi Evrenos Caddesi’nde yer alan Stavro’nun Eski Köşkü olarak bilinen köşkte yapılmıştır. Kimi sahneler de Beyoğlu’nda çekildi.



Son Güncelleme: 15.05.2021 20:03
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