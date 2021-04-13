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Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm

TRT 1 ekranlarının Ramazan ayına özel dizisi Maveraya Yolculuk ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler Maveraya Yolculuk 1.bölüm full tek parça izle ve Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm izleme ekranını araştırıyor.

13 Nisan 2021 Salı 00:25
Maveraya Yolculuk 1. bölüm full tek parça izle! Maveraya Yolculuk 12 Nisan Pazartesi son bölüm
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TRT 1 ekranlarında her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayına özel bir dizi ekranlara getirilecek. 2021 yılında Ramazan ayına özel hazırlanan Maveraya Yolculuk dizisi 12 Nisan Pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Hafta içi her gün saat 23:45’te ekranlara gelecek olan dizinin ilk bölümü izleyicilerden tam not aldı.

Mavera dizisinin konusu nedir?

Dizide Ahmed Yesevi’nin destansı hikayelerini konu edinmektedir. Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca’nın yer aldığı dizide tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Maveranın Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Ahmed Yesevi ve o dönem küçük bir dünya olarak görülen Bağdat’ta birlik ve barışın getirilmeye çalışılması dizinin temelinde yer alıyor.

Mavera dizinin oyuncu kadrosunda da güçlü isimler yer alıyor. Dizide Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara gibi önemli isimler rol alıyor.

Dizide Ahmet Yesevi’yi Korel Cezayirli canlandırırken, Sarı Satuk’u Görkem Sevindik, Mahmud’u Tansel Öngel canlandırıyor.

Ramazan boyunca hafta içi her gün saat 23:45’te TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak dizinin ilk bölümü çok beğenildi.

Maveraya Yolculuk 1.bölüm izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 13.04.2021 00:25
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Maveraya YolculukDiziRamazan
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