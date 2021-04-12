Mavera Kara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Zara hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında Ramazan ayı boyunca yayınlanacak olan Mavera dizisi heyecanlı şekilde beklenmeye devam ederken dizinin yeni fragmanları yayınlanmaya devam ediyor. Kara Leyla olarak karşımıza çıkan şarkıcı Zara birçok kişi tarafından oyunculuğu merak ediliyor.





Dizide Kara Leyla karakteri ile karşımız çıkacak olan Zara, 15 Ocak 1976 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Türk halk müziğine büyük katkı sağlayan Zara, küçüklükten bu yana güzel sesi ile dikkat çekti. Pop, arabesk gibi tür de ilgilenen Zara 1986 yılından itibaren aktif olarak mesleğini sürdürmeye devam ediyor. İlk dizisi ‘Gelin’ olurken 2003 yıllarında dizi ile daha da ünlenen sanatçı müzikten ziyade birçok dizilerde yer aldı.





Zara’nın yer aldığı dizileri;

2021 – Mavera

2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2008 – İpsiz Recep

2003 – Gelin

Sosyal medyada aktif olarak kullanan şarkıcı günlük hayatında sık sık fotoğraflarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Zara’nın instagram hesabında 302 gönderi bulunurken Bir milyonu aşkın takipçisi var. @zaramuzik adlı hesabı kullanan oyuncu yeni diziye girmesinin ardından daha da ünlendi. İlk evliliğini 2002 yılında İskender Ulus ile yapan oyuncu 2007 yılında boşandı. İkinci evliliği ise 2012 yılında Akif Beki ile hayatını birleştiren oyuncu 2016 yılında boşandı. Şu an hiçbir birlikteliği bulunmayan şarkıcının sevgilisi bulunmamaktadır.