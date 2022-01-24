Mavera dizisindeki Hace Ahmed Yesevi karakteri kimdir? Korel Cezayirli kimdir? Korel Cezayirli nereli, kaç yaşında?

Herkes tarafından merakla Mavera dizisindeki Hace Ahmed Yesevi karakterinin kim olduğu araştırılıyor. Yapımcılığını ES Film’in üstlendiği Mavera dizisi 12 Nisan 2021 tarihinde izleyici karşısına çıkacak ve Ramazan ayı boyunca ekranlarda olacaktır. Saat 23:30’da Trt 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Mavera dizisi genel olarak Ahmed Yesevi’nin yaşamını konu edinecektir. Herkes tarafından merakla Mavera dizisinin Hace Ahmed Yesevi karakterinin kim olduğunu araştırıyorlar.

Mavera dizisindeki Hace Ahmed Yesevi karakteri kimdir?

Ramazan ayı boyunca Trt 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavera dizisinin başrolünde yer alan Hace Ahmed Yesevi karakteri, bir İslam alimidir. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olan Hace Ahmed Yesevi, Türkistanlı bir derviştir. Ayırca Yesevilik akımının mimarı olan Hace Ahmed Yesevi, kötülükler için mücadele eden ve çevresindekileri iyiliğe yönlendiren bir âlimdir.

Mavera dizisinin Hace Ahmed Yesevi karakterini hangi oyuncu canlandırıyor?

Korel Cezayirli kimdir?

Mavera dizisinin başrolünde yer alan Hace Ahmed Yesevi karakterine usta oyuncuhayat verecektir. Herkes tarafından heyecanla beklenen izleyiciler, Hace Ahmed Yesevi karakterini canlandıracak olan oyuncu Korel Cezayirli’nin hayatı hakkındaki detayları araştırmaya başladılar.

Korel Cezayirli, 2 Nisan 1976 tarihinde Ankara ilinde doğmuştur. Yüzme, basketbol gibi spor alanlarında lisanlı sporcu olan Korel Cezayirli, 2 yıl boyunca moden dans ve caz dans dersleri almıştır. Eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Korel Cezayirli, üniversite yıllarında pek çok usta isimden dersler almıştır. Daha öncelerde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan oyuncu 2006 yılında Tolga Özeçel ile beraber Tiyatro Gazetesi’ni kurmuştur. Şimdilerde aktif olarak tiyatro ile ilgilenen Cezayirli, ilk kez kamera karşısına 2006 senesinde yayınlanan Kod Adı dizisiyle geçmiştir. Dizideki oyunculuğuyla herkesin beğenisini kazanan oyuncu bu dizinin ardından Kod adı Kaos dizisinde yer almıştır. Korel Cezayirli kamera karşısına son kez Dayan Yüreğim dizisiyle geçmiştir. Şimdilerde ise Ramazan ayı kapsamında TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Mavera Hace Ahmed Yesevi dizisinde oynayacaktır.

Korel Cezayirli hangi dizilerde rol aldı?

Mavera – 2021 (Hace Ahmed Yesevi)

Dayan Yüreğim – 2017 (Taner)

Yeter – 2015 (Uras)

Yılanların Öcü – 2015

Günahkar – 2014 (Kara Sado)

Düşler ve Umutlar – 2014

Lale Devri – 2011 (Ahmet)

Karadağlar – 2010-2011 (Kadir Karadağ)

Son İstasyon – 2010 (Önder)

Deli Deli Olma – 2009 (Metin Öğretmen)

Ayrılık – 2009 (Sidar)

Köprü – 2006-2008 (Yüzbaşı Akın Zeybek)

Kod Adı Kaos – 2007 (Semih Aladağ)

Kod A2dı – 2006 (Semih Aladağ)

Korel Cezayirli’nin İnstagram hesabı ne?

Hala Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan usta oyuncu Korel Cezayirli, sosyal medyada da oldukça aktiftir. Başarılı oyuncunun resmi instagram hesabında 30 bin takipçisi ve 68 gönderisi bulunmaktadır. Oyuncu Korel Cezayirli’nin resmi İnstagram hesabının adı ise @korel_cezayirli’dir. Bir diğer konu ise Korel Cezayirli’nin evli olup olmadığıdır. Korel Cezayirli, skişehir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında çalıştığı ilk yıllar kendi gibi oyuncu olan eşi Bilge Cezayirli ile tanışmıştır. Çiftin oldukça mutlu bir evliliği vardır.