İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Mavera dizisi tekrarları ne zaman yayınlanıyor? Mavera dizisi reyting sonuçları!

TRT 1'in Ramazan ayına özel olarak yayınlanan mini dizi Mavera merak edilmeye devam ediyor. Dizi severler, Mavera dizisi tekrarları ne zaman yayınlanıyor? Mavera dizisi reyting sonuçları nasıl? sorularını araştırıyor.

20 Ocak 2022 Perşembe 14:51
Mavera dizisi tekrarları ne zaman yayınlanıyor? Mavera dizisi reyting sonuçları!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının Ramazan ayına özel dizisi olan Mavera dizisinin özet bölümlerinin ne zaman yayınlandığı ve yayınlanan bölümler sonrasında ki reytinglerin nasıl olduğu merak ediliyor.

Mavera dizisi tekrarları ne zaman?

TRT 1 ekranlarında Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatının anlatıldığı ve İslamiyet’i yaymak üzere 4 dervişin yer aldığı Mavera dizisi 12 Nisan Pazartesi saat 23.30’da ilk bölümü ile izleyici ile buluştu. Bölüm tekrarı 13 Nisan’da saat 16.30’da yayınlandı.

Mavera dizisinin yeni bölümleri ve tekrarları TRT 1 yayın akışında;

Mavera Dizisi 12 Nisan günü Saat 23.30

Mavera Dizisi tekrarı 13 Nisan salı günü Saat 16.30

Mavera Dizisi 13 Nisan Salı günü Saat 23.30

Mavera Dizisi tekrarı 14 Nisan Çarşamba günü Saat 16.30

Mavera Dizisi tekrarı 15 Nisan Perşembe Saat 16.30

Mavera Dizisi tekrarı 16 Nisan Cuma Saat 16.30 olarak açıklandı.

Mavera dizisinde hangi gün, saat kaçta?

TRT 1 ekranlarının ramazan özel dizisi Mavera her gün 23.30’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dizinin özet bölümleri ise ertesi gün saat 16.30’da başlıyor.

Mavera dizisi reyting sonuçları

TRT 1 ekranlarının mini dizisi Mavera reyting sonuçları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Total ve AB reyting sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle bilgi bulunmazken Total ve AB reyting sonuçları açıklandıktan sonra dizinin ne kadar izlendiği kesinleşecek.

 

 


Son Güncelleme: 20.01.2022 14:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1MaveraDiziTekrar BölümlerNe ZamanReytingSonuçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?
En sevilen 10 yabancı dizi
En sevilen 10 yabancı dizi
Kanunsuz Topraklar dizisinde Asude karakterine kim hayat verecek? Ezgi Çelik kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinde Asude karakterine kim hayat verecek? Ezgi Çelik kimdir?
Ada Masalı dizisinde rol alacak Özge Demirtel kimdir?
Ada Masalı dizisinde rol alacak Özge Demirtel kimdir?
İçimizden Biri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
İçimizden Biri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak?
Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
PTT'den bayram kredisi kampanyası! Kefilsiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi!
21 Ocak 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Ocak Cuma at yarışı programı
QNB Finansabank ve Akbank’tan 33.000 TL kredi onayı veriliyor. Başvuru nasıl yapılır?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
TJK 20 Ocak 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?
Penceredeki Kadın filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi
En sevilen 10 yabancı dizi
Kanunsuz Topraklar dizisinde Asude karakterine kim hayat verecek? Ezgi Çelik kimdir?
Çay Servis Elemanı (Askıcı) olarak çalışan kişiler aylık kaç TL maaş alıyor?
Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizisi konusu ne? Çok Doğal Çok Tuhaf Animasyon dizi konusu ve yorumu
Rüyada Kuş görmenin anlamı nedir? Rüyada Kuş sevmek, beslemek ne anlama geliyor?
YKS'nin sınav yerleri ne zaman belli olacak? YKS'ye kaç gün kaldı?
Bellboy ne iş yapar? Bellboy maaşları ne kadar ?
Trial by Fire film konusu nedir? Trial by Fire oyuncu kadrosu
Ada Masalı Derya Kimdir? Hakkında Merak Edilenler
Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak?
Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Kaç yaşında?
Emekli maaşına Temmuz zammı ne kadar olacak?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 20 Ocak 2022 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.