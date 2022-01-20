Mavera dizisi tekrarları ne zaman yayınlanıyor? Mavera dizisi reyting sonuçları!

TRT 1 ekranlarının Ramazan ayına özel dizisi olan Mavera dizisinin özet bölümlerinin ne zaman yayınlandığı ve yayınlanan bölümler sonrasında ki reytinglerin nasıl olduğu merak ediliyor.

Mavera dizisi tekrarları ne zaman?

TRT 1 ekranlarında Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatının anlatıldığı ve İslamiyet’i yaymak üzere 4 dervişin yer aldığı Mavera dizisi 12 Nisan Pazartesi saat 23.30’da ilk bölümü ile izleyici ile buluştu. Bölüm tekrarı 13 Nisan’da saat 16.30’da yayınlandı.

Mavera dizisinin yeni bölümleri ve tekrarları TRT 1 yayın akışında;

Mavera Dizisi 12 Nisan günü Saat 23.30

Mavera Dizisi tekrarı 13 Nisan salı günü Saat 16.30

Mavera Dizisi 13 Nisan Salı günü Saat 23.30

Mavera Dizisi tekrarı 14 Nisan Çarşamba günü Saat 16.30

Mavera Dizisi tekrarı 15 Nisan Perşembe Saat 16.30

Mavera Dizisi tekrarı 16 Nisan Cuma Saat 16.30 olarak açıklandı.

Mavera dizisinde hangi gün, saat kaçta?

TRT 1 ekranlarının ramazan özel dizisi Mavera her gün 23.30’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dizinin özet bölümleri ise ertesi gün saat 16.30’da başlıyor.

Mavera dizisi reyting sonuçları

TRT 1 ekranlarının mini dizisi Mavera reyting sonuçları ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Total ve AB reyting sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle bilgi bulunmazken Total ve AB reyting sonuçları açıklandıktan sonra dizinin ne kadar izlendiği kesinleşecek.