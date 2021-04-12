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Mavera dizisi hikayesi gerçek mi? TRT 1 Mavera dizisinin oyuncuları ve karakterleri

TRT 1 ekranlarında Ramazan ayına özel olarak yayınlayacağı Mavera dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Mavera dizisinin konusunu, oyuncu kadrosunu ve karakterleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:36
Mavera dizisi hikayesi gerçek mi? TRT 1 Mavera dizisinin oyuncuları ve karakterleri
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TRT 1 ekranlarının Ramazan ayına özel olarak yayınlayacağı yeni dizi Mavera izleyici ile buluşuyor. Mavera dizisi Türk edebiyatının en önemli isimi olan Ahmet Yesevi’nin hayatını konu alacak.

Mavera ne zaman başlayacak?

Ramazan ayına özel olarak TRT 1’de izleyici karşısına çıkacak olan Mavera dizisi 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 23.30’da yayınlanmaya başlayıp ramazan ayı boyunca devam edecek.

Mavera dizisinin oyuncuları kimler?

•  Korel Cezayirli – Hace Ahmet Yesevi

• Görkem Sevindik – Sarı Saltuk

• Yusuf Gökhan Atalay

• Necip Karakaya

• Tansel Öngel - Mahmud

• Zara – Kara Leyla

• Hasan Küçükçetin – Pehlivan Hamza

• Recep Usta - Mansur Ata

• Mehmet Korhan Fırat - Şahsuvar

• Tansel Öngel - Mahmud

• Demircan Kaçel - Yalgız

• Erdem Ergüney - Kutluk

• Nur Berfin Çiroğlu - Aytolu

• Ferit Kaya - Mervan

• Dilara Yeşilyaprak - Asife

• Nusret Çetinel - Halife Müsterşid

• Mehmet Ali Aysin - Urungu

• Haydar Köye l- Adnan

• Handan Yıldırım - Dadı

• Evren Erler - Dübeys Bin Sadaka

• Arben Akış – Necip

Mavera dizisinin konusu ne?

Yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca’nın oturduğu, tarihteki ilk Alperen hikayesi Manevra, Yusuf Hemedani’nin Bağdat’a gönderdiği Hace Ahmet Yesevi’nin oradaki dirlik ve beraberlik mücadelesini anlatıyor.

Mavera dizisi ilk fragman





Son Güncelleme: 12.04.2021 21:36
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MaveraTrt 1Ahmet YeseviMavera Oyuncuları
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