Mavera 2. bölüm tek parça izle TRT 1 Mavera son bölüm

TRT 1 ekranlarının Ramazan ayı boyunca yayınlanacak olan Mavera dizisi ilk bölümü ile ekranlara geldikten sonra araştırılanlar arasında yerini almaya devam ediyor. 13 Nisan 2021 ile 2. Bölümü yayınlanan Mavera dizisi merak ediliyor.

Her gün saat 23.45’te yayınlanan TRT 1 ekranlarının ramazan özel dizisi Mavera 2. Bölümü sonrasında gerek konusu gerekse oyuncuları ile de araştırılıyor.

Mavera dizisi konusu nedir?

TRT 1’nin yeni dizisi Mavera Hoca Ahmed Yesevi’nin hayat hikayesini anlatıyor. Yönetmenliği Doğan Ümit Karaca tarafından yapılan Mavera dizisi Hoca Ahmed Yesevi’nin Bağdat’a geldikten sonra sağlamaya çalıştığı dirlik ve düzen çabası anlatılmaktadır.

Mavera dizisinin oyuncuları arasında ise Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara gibi ekranların tanınan isimleri yer alıyor.

Mavera dizisi oyuncular ve rolleri

Hace Ahmet Yesevi (Korel Cezayirli)

Mahmud (Tansel Öngel)

Sarı Saltuk (Görkem Sevindik)

Mervan (Ferit Kaya)

Pehlivan Hamza (Hasan Küçükçetin)

Yalgız (Demircan Kaçel)

Necip (Arben Akış)

Kutluk (Erdem Ergüney)

Dübeys Bin Sadaka (Evren Erler)

Dadı (Handan Yıldırım)

Adnan (Haydar Köyel)

Urungu (Mehmet Ali Aysin)

Halife Müsterşid (Nusret Çetinel)

Sedat (Sedat Mert)

Kara Leyla (Zara)

Asife (Dilara Yeşilyaprak)

Aytolu (Nur Berfin Çiroğlu)

Necat (Adrian Can)

Şahsuvar (Mehmet Korhan Fırat)

Mansur Ata (Recep Usta)

Sinan Tuzcu, Muharrem Özcan, Atilla Öner, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak