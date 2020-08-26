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Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?

Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 26.08.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:45
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
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Matrix 4’ün geleceği kesinleştikten sonra açıklamalarda bulunan başrol Keanu Reeves filmin ne zaman geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Covid-19 sürecinin Matrix 4’ü etkilemediğini ve belirlenen tarihe vizyonda olacağını belirten Reeves filmin vizyon tarihini 22 Nisan 2022 olarak açıkladı.


Salgın nedeni ile çekimlerin ne hızda devam ettiğini ve çekimlere ara verilip verilmeyeceği sorusu üzerine ‘Şov devam etmeli’ açıklamasında bulundu. Devam eden açıklamasında ‘Bilirsiniz, bazı etkili ve dikkatle hazırlanmış protokoller var. Film yapım ritmimiz etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı. Herkesin bu projeyi sevdiğini düşünüyorum’ diyen Reeves Matrix 4’ün çekimlerinin sekteye uğramadığını açıkladı.

19 yıl sonra tekrar bir araya gelen ekibin filmin en güzel hali için canla başla çalıştığının altını çizen Reeves Matrix 4’ün vizyon tarihinin 22 Nisan 2022 olacağını açıkladı. Matrix serisinin ilk 3 filminin senaryosunu yazan Lana Wachowski 4. Filmin de senaryosunu üstlenirken aynı zamanda oyuncu kadrosunda Keanu Reeves’in dışında Carrie-Anne Moss’da bulunuyor.




Son Güncelleme: 26.08.2020 19:45
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