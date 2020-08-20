Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!

Matrix 4’ün geleceği kesinleştikten sonra açıklamalarda bulunan başrol Keanu Reeves filmin ne zaman geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Covid-19 sürecinin Matrix 4’ü etkilemediğini ve belirlenen tarihe vizyonda olacağını belirten Reeves filmin vizyon tarihini 22 Nisan 2022 olarak açıkladı.

Bill & Ted serisinin 30 yıl sonra tekrar sinemaseverler ile buluşması filmi olan Bill & TED 3: Face The Music filminde konuşan Keanu Reeves Matrix 4 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeni ile çekimlerin ne hızda devam ettiğini ve çekimlere ara verilip verilmeyeceği sorusu üzerine ‘Şov devam etmeli’ açıklamasında bulundu. Devam eden açıklamasında ‘Bilirsiniz, bazı etkili ve dikkatle hazırlanmış protokoller var. Film yapım ritmimiz etkilenmedi ya da kesintiye uğramadı. Herkesin bu projeyi sevdiğini düşünüyorum’ diyen Reeves Matrix 4’ün çekimlerinin sekteye uğramadığını açıkladı.

19 yıl sonra tekrar bir araya gelen ekibin filmin en güzel hali için canla başla çalıştığının altını çizen Reeves Matrix 4’ün vizyon tarihinin 22 Nisan 2022 olacağını açıkladı. Matrix serisinin ilk 3 filminin senaryosunu yazan Lana Wachowski 4. Filmin de senaryosunu üstlenirken aynı zamanda oyuncu kadrosunda Keanu Reeves’in dışında Carrie-Anne Moss’da bulunuyor.