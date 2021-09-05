TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini ekrana aktaran dizi, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamış, Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmuştu.

Masumlar Apartmanı’nın yeni sezon tarihi belli oldu!

Sezon finaliyle büyük ses getiren Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonundan ilk tanıtım geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Büyük bir hayran kitlesi olan dizinin ikinci sezonu 14 Eylül’de başlıyor. Farah Zeynep Abdullah’ın diziye vedasından sonra yerine gelecek oyuncu ve hikaye de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.