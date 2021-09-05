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Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon tarihi belli oldu

Oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Dizinin ikinci sezonundan ilk görüntüler izleyici ile buluştu.

05 Eylül 2021 Pazar 13:47
Masumlar Apartmanı'nın yeni sezon tarihi belli oldu
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerini ekrana aktaran dizi, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamış, Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olmuştu.

Sezon finaliyle büyük ses getiren Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

Masumlar Apartmanı’nın yeni sezon tarihi belli oldu!

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonundan ilk tanıtım geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Büyük bir hayran kitlesi olan dizinin ikinci sezonu 14 Eylül’de başlıyor. Farah Zeynep Abdullah’ın diziye vedasından sonra yerine gelecek oyuncu ve hikaye de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.


Son Güncelleme: 05.09.2021 14:37
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
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