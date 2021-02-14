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Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan şarkının sözleri nedir?

TRT 1 ekranının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan şarkı ve sözleri merak konusu oldu. Peki Masumlar Apartmanı dizisinde son bölümde çalan şarkı ve sözleri nedir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

14 Şubat 2021 Pazar 23:44
Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan şarkının sözleri nedir?
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TRT 1 ekranında 21. bölümüyle ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Naci arasında yıllar önce gecen bağları öğrenen Han, Naci’nin evine gider. Aralarında ki büyük aşkı göremeyen Han Naci’yi öldürmekle tehdit eder fakat Naci son günlerini Safiye ile beraber geçirmek ister. Han, Safiye’nin aklını çelmemesi için Naci’nin evden ayrılmasını istese bile Naci Safiye ile bir araya gelemeyeceğini bile bile Safiye’yi psikolojik durumundan kurtarmak için çabalamaktadır. Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde ise Naci’nin evinde kulağından kan gelmiş bir şekilde yere düşmesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. O sırada çalan şarkı ve sözleri ise çok merak edildi. Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan şarkı Barış Diri’nin seslendirdiği ‘Derinden’ isimli şarkıdır.  

Derinden şarkısının sözleri nedir? 

“Aşklar savaşlar şiirden çıkmış

(Yani derinden derinden)

Putlar ikonlar evimde belirmiş

(Yani derinden derinden)

Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış

(Yani derinden derinden)

Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş

(Yani derinden derinden)

Adamlar, babamlar ölürmüş derinde

(Yani derinden derinden)

İnsan özünden düşermiş bazen

(Yani derinden derinden)

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Allah yukarda ve toprak sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Dünya dönerdi ya ben de dönerdim

(Yani derinden derinden)

Annem gülerdi ya ben de gülerdim

(Yani derinden derinden)

Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var

Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar

Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak

Yani derinden derinden

Yüzümde şu nursuz geceyi utandır

Ruhum cevap ver karanlıkta saldır

Manyak bir asi gibi sapla mızrak

Yani derinden derinden"




Son Güncelleme: 14.02.2021 23:44
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıDerinden
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