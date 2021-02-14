İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Naci ölüyor mu?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yayınlanan son bölümü ile birlikte akıllara tek bir soru getirdi, Naci ölecek mi? Bu soru ile ilgili bilgilerimizi ve tahminlerimizi sizlerle yazımızın devamında paylaştık.

14 Şubat 2021 Pazar 23:48
Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Naci ölüyor mu?
Takip Et:

Bildiğiniz üzere Naci karakteri Safiye'nin ilk aşkıdır. Araya giren yıllar ve kişiler bu ikiliyi birbirinden koparmıştır. Hatta Naci, evlenip çocuk sahibi dahi olmuştur.

 

Ancak babası ile aynı ölümcül hastalığa yakalandığını öğrenen Naci sahip olduğu her şeyi ardında bırakarak kalan son zamanlarını birlikte geçirmek üzere ilk aşkı Safiye'ye koşmuştur. Karşısında hatırladığı Safiye'yi göremeyen Naci pes etmemiş ve Safiye'yi yavaş yavaş eski haline getirmeyi başarmıştır. 

 

Naci için annesinin kıyafetleri yerine yeni kıyafetler giyen Safiye, son bölümde Naci ile beraber dışarı çıkmay bile kabul etmiştir ancak Naci hastalığı nedeni ile bayılmıştır ve Safiye'sine gidememiştir.

 

 

Masumlar Apartmanı, Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanan bir dizidir. Ne yazık ki oradaki hikayeye göre Naci bir süre sonra hastalığa yenik düşerek ölür. Ardından da Safiye hayatını kaybeder.

 

Dizi senaryosunun da bu şekilde ilerleyip ilerlemeyeceği tam bir muamma. İleride neler yaşanacağını hep beraber izleyip göreceğiz.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıNaci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları
Exxen'in yeni dizisi Kanlı Yayın konusu ve oyuncuları
Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!
Survivor Berkay, eski milli futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğlu çıktı!
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Naci ölüyor mu?
Maske takmama cezası ne kadardır?
30 Dakikada Sağlık iletişim ve WhatsApp hattı
BİM reyonlarında Pubg oyun setleri kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor
Sadakatsiz'in Derin'i diziden ayrılıyor mu?
Beni Bırakma dizisi karakteri Tarık neden dizide yok? Beni Bırakma dizisi karakteri Tarık'ı kim canlandırıyor?
Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan şarkının sözleri nedir?
Carrefour marketten sevgililer gününe özel fırsatlar!
Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünde çalan şarkı nedir?
Beni Bırakma dizisi başrol oyuncusu Emrah Akduman diziden neden ayrıldı?
Engelliler uçak bileti indiriminden nasıl faydalanır? Bilet alırken istenen belgeler
Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukurdan ayrılan ve yeni katılan oyuncular kimler
Değerli konut vergisi nedir? 2021 Değerli konut vergisi ödemelerinde kimler muaf tutulur?
Hercai Zehra öldü mü, diziden ayrıldı mı? Feride Çetin diziden neden ayrıldı?
HSK’dan yeni yetki kararnamesi açıklandı! İşte kararname detayları
Şekerbank tarım kredi kampanyaları neler? 2021 Şekerbank'tan çiftçilere destek fırsatı
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
Doğum parası ne zaman alınır? 2021 Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?
İpragaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2021 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.