Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Naci ölüyor mu?

Bildiğiniz üzere Naci karakteri Safiye'nin ilk aşkıdır. Araya giren yıllar ve kişiler bu ikiliyi birbirinden koparmıştır. Hatta Naci, evlenip çocuk sahibi dahi olmuştur.

Ancak babası ile aynı ölümcül hastalığa yakalandığını öğrenen Naci sahip olduğu her şeyi ardında bırakarak kalan son zamanlarını birlikte geçirmek üzere ilk aşkı Safiye'ye koşmuştur. Karşısında hatırladığı Safiye'yi göremeyen Naci pes etmemiş ve Safiye'yi yavaş yavaş eski haline getirmeyi başarmıştır.

Naci için annesinin kıyafetleri yerine yeni kıyafetler giyen Safiye, son bölümde Naci ile beraber dışarı çıkmay bile kabul etmiştir ancak Naci hastalığı nedeni ile bayılmıştır ve Safiye'sine gidememiştir.

Masumlar Apartmanı, Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanan bir dizidir. Ne yazık ki oradaki hikayeye göre Naci bir süre sonra hastalığa yenik düşerek ölür. Ardından da Safiye hayatını kaybeder.

Dizi senaryosunun da bu şekilde ilerleyip ilerlemeyeceği tam bir muamma. İleride neler yaşanacağını hep beraber izleyip göreceğiz.