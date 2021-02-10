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Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sini canlandıran Ezgi Mola kimdir?

Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Ezgi Mola kimdir? Ezgi Mola ve canlandırdığı Safiye karakterinden bahsettiğimiz bu yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:26
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sini canlandıran Ezgi Mola kimdir?
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Yetenekli oyuncu Ezgi Mola oynadığı komedi karakterleri ile bizleri her zaman güldürmeyi başarırdı. Şimdiye kadar komedi oyuncusu olarak gördüğümüz yetenekli oyuncu Masumlar Apartmanı’ndaki Safiye karakteri ile bizleri kendine hayran bıraktı. 

 

Bizleri esprileri ile güldüren, acıları ile ağlatan, takıntıları ile çıldırtan Safiye rolü ile Ezgi Mola sadece bir komedi oyuncusu olmadığını da kanıtlamış oldu.

 

Her Salı TRT1 ekranlarında heyecanla izlediğimiz Masumlar Apartmanı, saat 20.00’da bizlerle buluşuyor. Safiye karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Han, Gülben ve Neriman’ın ablasıdır. Annesinden sevgi görmeyen Safiye zamanla annesine benzemiştir. Mizofobisi ve OKB’si bulunan Safiye karakterini Ezgi Mola canlandırmıyor adeta yaşıyor.

 

 

EZGİ MOLA 

 

38 yaşındaki oyuncu İstanbul’da doğmuştur. İlkokul eğitimini İstanbul’da tamamlayan Mola, lisede Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin sınavlarına girip kazanmıştır. Dört yıllık eğitimin sonunda okulunu birincilikle bitirmiştir.

 

2005 yılında BKM Mutfak’a katılan oyuncu yine aynı yıl Hırsız Polis adlı dizide oynamış ve adını kitlelere duyurmayı başarmıştır.

 

2006 senesinde Hayatımın Kadınısın filminde canlandırdığı rol büyük alkış almıştı. Bu film ile beraber 2007 senesinde Sadri Alışık, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü de elde etti.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıEzgi Mola
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