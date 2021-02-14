Masumlar Apartmanı’nın İncisi nerede?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi oyuncusu olan Farah Zeynep Abdullah 18. Bölümde sağlık sorunları sebebi ile dizide olmadı. Yeni bölüm çekimlerinde İnci karakteri olmadı. Sağlık sorunları nedeni ile 2 hafta daha set çekimlerinde olmayacak oyuncu sağlık problemini atlattıktan sonra devam edecektir.

Masumlar Apartmanı İnci Neden Yok?

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci kimseye haber vermeden çekip gidecektir. Han dahil kimse onun nereye gittiğini bulamayacak. Han 18. bölüm boyunca İnci’yi arayacak ancak bir türlü bulamayacaktır. Sağlık sorunlarından dolayı senaryo biraz değişmiş olacaktır. Ama İnci Masumlar Apartmanı dizisinde rol almaya devam edecektir. Farah Zeynep Abdullah Covid-19 salgını sebebi ile değil farklı bir viral hastalık sebebi ile şimdilik Masumlar Apartmanı dizisine devam edemeyecek.