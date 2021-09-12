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Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezon afişi paylaşıldı!

TRT 1 ekranlarının sevilen ve merakla beklenen Masumlar Apartmanı dizisinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Yeni sezonuyla yakın zamanda ekranlara dönecek olan Masumlar Apartmanı, büyük bir heyecanla izleyicileri tarafından bekleniyor. Dizinin ikinci sezonu için hazırlanan afiş ise paylaşıldı. Paylaşılan afiş herkes tarafından çok beğenildi.

12 Eylül 2021 Pazar 22:35
Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezon afişi paylaşıldı!
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Masumlar Apartmanı’nın yeni sezonu heyecanla beklenen yeni sezonda yayınlanacak diziler arsında birinci sırada. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek, izleyicilerin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı izleyenleri çokça etkiliyor. Dizinin neden bu kadar sevilip ve beğenilmesinin nedeni olarak da bu özelliği gösteriliyor.

Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezon afişi paylaşıldı

Sonunda Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezon afişi paylaşıldı. Afişte tüm başrol oyuncularının olması ve yeni karakterin olması da dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon finalinde çok kritik bir noktada sonlandırılan dizi, yeni sezonunda senaryosunda çok büyük değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor. Masumlar Apartmanı’nın bu şekilde sezon finali yapması; heyecanı, merakı ve beklentiyi fazlasıyla arttırdı.

İşte yeni afiş;

Yeni sezona çok az kaldı

Çok sevilen dizi, Masumlar Apartmanı’nın ne zaman başlayacağı konusunda geçtiğimiz günlere kadar bir bilgi yoktu. Fakat, dizinin yeni sezon tarihi sonunda açıklandı. Masumlar Apartmanı, yeni sezonunun ilk bölümüyle 14 Eylül Salı günü saat 20.00’da, TRT 1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak.


Son Güncelleme: 12.09.2021 22:35
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTRT 1 DizilerTrt 1
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