Masumlar Apartmanı’nın yeni sezonu heyecanla beklenen yeni sezonda yayınlanacak diziler arsında birinci sırada. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek, izleyicilerin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı izleyenleri çokça etkiliyor. Dizinin neden bu kadar sevilip ve beğenilmesinin nedeni olarak da bu özelliği gösteriliyor.

Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezon afişi paylaşıldı

İşte yeni afiş;

Yeni sezona çok az kaldı

Sonunda Masumlar Apartmanı dizisinin ikinci sezon afişi paylaşıldı. Afişte tüm başrol oyuncularının olması ve yeni karakterin olması da dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon finalinde çok kritik bir noktada sonlandırılan dizi, yeni sezonunda senaryosunda çok büyük değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor. Masumlar Apartmanı’nın bu şekilde sezon finali yapması; heyecanı, merakı ve beklentiyi fazlasıyla arttırdı.

Çok sevilen dizi, Masumlar Apartmanı’nın ne zaman başlayacağı konusunda geçtiğimiz günlere kadar bir bilgi yoktu. Fakat, dizinin yeni sezon tarihi sonunda açıklandı. Masumlar Apartmanı, yeni sezonunun ilk bölümüyle 14 Eylül Salı günü saat 20.00’da, TRT 1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak.

