Masumlar Apartmanı’nın yeni sezonu heyecanla beklenen yeni sezonda yayınlanacak diziler arsında birinci sırada. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek, izleyicilerin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı izleyenleri çokça etkiliyor. Dizinin neden bu kadar sevilip ve beğenilmesinin nedeni olarak da bu özelliği gösteriliyor.
Masumlar Apartmanı’nın ikinci sezon afişi paylaşıldı
İşte yeni afiş;
Yeni sezona çok az kaldı
Çok sevilen dizi, Masumlar Apartmanı’nın ne zaman başlayacağı konusunda geçtiğimiz günlere kadar bir bilgi yoktu. Fakat, dizinin yeni sezon tarihi sonunda açıklandı. Masumlar Apartmanı, yeni sezonunun ilk bölümüyle 14 Eylül Salı günü saat 20.00’da, TRT 1 ekranlarında izleyenlerle buluşacak.
Son Güncelleme: 12.09.2021 22:35