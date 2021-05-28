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Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her bölümü ile izleyicileri büyülemeyi başardı. Yaz aylarının gelmesi ile dizilerde sezon finali yayınlanmaya başladı. Masumlar Apartmanı’nın devam etmesi ile herkes tarafında sezon finali merakla bekleniyor. Dizi oyuncu kadrosundaki ayrılık ile gündeme gelmesi ile gözleri üzerine çevirdi. İşte başrolden ayrılan isim hakkında detaylar haberimizde

28 Mayıs 2021 Cuma 20:14
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılık açıklaması geldi
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenilen dizi TRT 1 ekranlarında seyirciler ile buluştu. Her bölümü ile yoğun ilgi gören dizi beğeniler toplamayı başardı. Her hafta Salı günü ekranlara gelen dizi sezon finali yapmak için hazırlanmaya başladı. 1 Haziran günü sezon finali yapacak dizi sevenlerine kısa süreli veda edecektir.

Her bölümünde yaşanılanlar ile heyecanlar arttıran dizi sezon finalinde de bu heyecanını korumaya devam edecek. Yeni sezona geçilmesi ile Masumlar Apartmanı’nda Esat karakterinin annesi katılırken diziden ayrılan isimde başrolden oldu. Son bölümlerde Han’ın Naci’yi tedavi görmesi için kazan dairesinde alıkoyan ve zorla tutmaya çalıştığı Naci kurtularak gerçekler gün yüzüne çıkar. İnci olanları öğrenmesi ile Han ile arasında soğukluk başlar.

 Evliliklerinin başından beri sağlıklı ilişkisi olmayan Han ve İnci ikilisi Han’ın ısrarları ile çocuk istemeye başladılar. Fakat yaşanan aksilikler sonrasında durumlar beklenildiği gibi gitmedi. Han ve İnci aşkı son ölüm itibariyle bitiriliyor ve İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılma kararı aldı. Hayat verdiği karakteri gereğince yorulduğunu ve artık psikolojisinin etkilendiğini söyleyen Abdullah diziden ayrılmak istediğini belirtti. 

Farah Zeynep Abdullah birçok dizide ve filmlerde adını duyurmayı başardı. Yeteneği ile kendine hayran bırakan Abdullah son dizisi olan Masumlar Apartmanı’ndan ayrılacağını da duyurdu. 


Son Güncelleme: 28.05.2021 20:14
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTRT1DiziAyrılık
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