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Masumlar Apartmanı'nda okunan Göğe Bakma Durağı şiir kimindir? Turgut Uyar'ın hangi şiiridir

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oldukça beğenilen Masumlar Apartmanı dizisinde okunan şiir merak edilmeye başlandı. Masumlar Apartmanı dizinin yeni bölümünde duyduğumuz şiirini kime ait olduğu merak konusu oldu.

01 Aralık 2020 Salı 23:58
Masumlar Apartmanı'nda okunan Göğe Bakma Durağı şiir kimindir? Turgut Uyar'ın hangi şiiridir
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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünde Naci ile Safiye’nin çocukluk şiiri olan Turgut Uyar’ın Göğe Bakma Durağı isimli şiiri yer aldı. Seyircilerin çok hoşuna giden bu şiir merak konusu oldu. Pek çok seyirci intenette şiir hakkında araştırma yapmaya başladı.

Masumlar Apartmanında Okunan Şiir Hangisidir?

"..Sayısız penceren vardı bir bir kapattım.

Bana dönesin diye bir bir kapattım

Şimdi 

otobüs

 gelir biner gideriz.

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç…" Turgut Uyar

Turgut Uyar" Göğe Bakma Durağı "Şiiri

 

Göğe Bakma Durağı

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

 




Son Güncelleme: 01.12.2020 23:58
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıGöğe Bakma DurağıTurgut UyarSafiyeNaci
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