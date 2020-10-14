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Masumlar Apartmanı'nda İnci ile Han evlenecekler mi? Dizide yaşanan olaylar gerçek mi?

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi herkes tarafından sevilerek izleniyor. Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayelerden uyarlanması ise diziyi etkili kılan yönlerinden birisi olmakta. Masumlar Apartmanı dizisinde kardeşlerin hastalıklarının küçükken yaşadığı travmaların sebep olduğunu ve kendilerinde etki bırakmıştır. Dizide han ve İnci'nin ilişki durumları ve küçükken yaşadıkları travmaların ne olduğuna yazımızdan ulaşabilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 21:54
Masumlar Apartmanı'nda İnci ile Han evlenecekler mi? Dizide yaşanan olaylar gerçek mi?
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Masumlar Apartmanı Han ve İnci’nin Gerçek Hikayesi Nedir?

İlk bölümden beri Masumlar Apartmanı dizisi, geçmişte yaşanan her travmanın aslında aile hayatıyla yakından ilgili olduğunu gösteren, psikolojik travmaya odaklanan çok başarılı bir dizi. Ve Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncuları Han ve İnci'nin psikolojik travması. Diziyi daha sonra izlemeye başlayanlar için ilk bölümdeki olaylardan öğrendiğimiz Han ve İnci'nin travmasını ve nedenlerini anlatmak istiyoruz.

Han, zihinsel engelli bir anne ve üç kız kardeşle büyüdü. Gülben gece yatağını ıslatır. Safiye ise temizlik hastası oldu, hatta annesi ölse bile gölgede yaşayan bir insandı ve ailesini disipline etmeye çalıştı. Öte yandan, Neriman’a gelecek olursak çamaşır suyu kokusundan bu karanlık evde büyümesi gereken bir astım hastasına dönüşmüştür. Han, evdeki tek adam olarak kabul edilir, çünkü babası hayatta olsa bile o da hastadır ve evden çıkamaz. Han, üç kız kardeşi ve babasını hayatta tutmaya çalışsa da kendi psikolojik travmasını gizlemeye çalışır.


Han Neden Geceleri Çöp Topluyor, Sırrı Geçmişteki Sebebi Nedir?

Han, çocukken sevdiği bir asker oyuncağı vardı. Annesi, Han’ın olgunlaşması için en sevdiği oyuncağı çöpe atar. Han senelerdir geceleri çöpleri toplar, oyuncağı bulmayı ve bulduğu her kâğıdı odada gizli bir kutuda saklamayı umuyor. Han'ın travmasının nedeni, annesinin en sevdiği oyuncağı atmasıdır ama elbette dizinin yeni bölümünde karşımıza çıkacak başka sebepler de var.

Masumlar Apartmanı Gerçek Yaşanmış bir Hikâye mi?

Masumların Apartmanı dizisi gerçek bir hikâye. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı "Madalyonun İç Yüzü" kitabından uyarlandı. "Masumlar Apartmanı" dizisi, gerçek hayatta yaşayan insanlarla ilgili hikayeler de dahil olmak üzere, gerçek hayatta obsesif-kompulsif bozukluk ve akıl hastalığından muzdarip insanlar hakkında yaşanmış hikayelerdir.

Masumlar Apartmanı Han ve İnci Evlenecek mi?

Safiye, İnci'yi apartmanın kapısında gördüğü andan itibaren İnci'den nefret etti. Çünkü kardeşi Han'ı kendisinden alacağını düşünüyordu. Safiye, aileden hiç kimsenin dışarı çıkıp başkalarını görmemesini, evlenip ayrılmamasını umuyor. Bu nedenle İnci ve Han'ın şu anda evlenmesi imkânsız görünüyor. Gelecekte ailedeki tüm akıl hastaları tedavi sürecine girip normale dönerse Han ile İnci'nin evliliğinden söz edilebilir. İnci'nin büyükbabası İnci'nin yanlış kişiyle evlenmesini istemediği için çok rahatsız olacak.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 21:54
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Masumlar ApartmanıİnciHan
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