Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı kime ait, kim söylüyor? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri ve youtube videosu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanında çalan Yalnızlığım şarkısını kimin söylediği merak edildi. Yalnızlığım şarkı sözleri nelerdir? Şarkıyı kim seslendiriyor? Detaylar haberimizde…
Sözleri Mehmet Teoman’a ait olan Yalnızlığım şarkısını Zuhal Olcay seslendirmektedir. Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Yalnızlığım şarkı sözleri aşağıdaki gibidir.
YALNIZLIĞIM
Yeni tanıştık belki de
Ama kimbilir belki de hep vardın
Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice belki de
Şimdi şimdi anlıyorum
Kunazca ayırdın beni belki de
Lime lime savurdun sevdiklerimi
Belki de
Yalnızlığım
Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin
Yalnızlığım
Kanımsın canımsın
Yalnızlığım
Bugünüm yarınım
Sen benim hüzünlerimsin
Yalnızlığım
Tek bilebildiğim sen benim
Vazgeçilmezimsin
Senin olmamı istedin
Ama belki de bir aşık gibi
İnatla bunca zaman kendine sakladın
Belki de
Bir tohum gibi serpildin filizlendin
Ben oldun belki de
Yatağımı bile paylaşabilmek için benimle
Yalnızlığım
Yaşamak zorunda olduğum…