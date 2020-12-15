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Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı kime ait, kim söylüyor? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri ve youtube videosu

Masumlar Apartmanı dizisinde çalan şarkı kime aittir? Dizide çalan şarkıyı kim söylemektedir? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkı sözleri nasıldır?

15 Aralık 2020 Salı 23:43
Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı kime ait, kim söylüyor? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri ve youtube videosu
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanında çalan Yalnızlığım şarkısını kimin söylediği merak edildi. Yalnızlığım şarkı sözleri nelerdir? Şarkıyı kim seslendiriyor? Detaylar haberimizde…

Sözleri Mehmet Teoman’a ait olan Yalnızlığım şarkısını Zuhal Olcay seslendirmektedir. Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Yalnızlığım şarkı sözleri aşağıdaki gibidir.

YALNIZLIĞIM

 

Yeni tanıştık belki de

Ama kimbilir belki de hep vardın

Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice belki de

Şimdi şimdi anlıyorum

Kunazca ayırdın beni belki de

Lime lime savurdun sevdiklerimi

Belki de

Yalnızlığım

Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin

Yalnızlığım

Kanımsın canımsın

Sen benim çaresizliğimsin

Yalnızlığım

Bugünüm yarınım

Sen benim hüzünlerimsin

Yalnızlığım

Tek bilebildiğim sen benim

Vazgeçilmezimsin

Senin olmamı istedin

Ama belki de bir aşık gibi

İnatla bunca zaman kendine sakladın

Belki de

Bir tohum gibi serpildin filizlendin

Ben oldun belki de

Yatağımı bile paylaşabilmek için benimle

Yalnızlığım

Yaşamak zorunda olduğum…




Son Güncelleme: 15.12.2020 23:43
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıYalnızlığımZuhal OlcayTRT!
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