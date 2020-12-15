Masumlar Apartmanı'nda çalan şarkı kime ait, kim söylüyor? Zuhal Olcay Yalnızlığım şarkısı sözleri ve youtube videosu

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanında çalan Yalnızlığım şarkısını kimin söylediği merak edildi. Yalnızlığım şarkı sözleri nelerdir? Şarkıyı kim seslendiriyor? Detaylar haberimizde…

Sözleri Mehmet Teoman’a ait olan Yalnızlığım şarkısını Zuhal Olcay seslendirmektedir. Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Yalnızlığım şarkı sözleri aşağıdaki gibidir.

YALNIZLIĞIM

Yeni tanıştık belki de

Ama kimbilir belki de hep vardın

Eşlik ediyordun sessiz ve sinsice belki de

Şimdi şimdi anlıyorum

Kunazca ayırdın beni belki de

Lime lime savurdun sevdiklerimi

Belki de

Yalnızlığım

Yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin

Yalnızlığım

Kanımsın canımsın

Sen benim çaresizliğimsin

Yalnızlığım

Bugünüm yarınım

Sen benim hüzünlerimsin

Yalnızlığım

Tek bilebildiğim sen benim

Vazgeçilmezimsin

Senin olmamı istedin

Ama belki de bir aşık gibi

İnatla bunca zaman kendine sakladın

Belki de

Bir tohum gibi serpildin filizlendin

Ben oldun belki de

Yatağımı bile paylaşabilmek için benimle

Yalnızlığım

Yaşamak zorunda olduğum…