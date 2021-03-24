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Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?

Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan şarkı herkesi duygulandırdı. Herkesin hayat özeti geçerken arka planda oynatılan şarkıyı kimin seslendirdiği ve şarkının sözleri merak konusu oldu.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:03
Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?
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Gerçek olaylardan alıntılanan Masumlar Apartmanı, bu akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Duygusal bir bölümle karşımıza çıkan Masumlar Apartmanı arka planda çaldığı şarkı ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Tüm karakterlerin geçmişi gösterilirken çalan şarkıyı kimin söylediği merak konusu oldu. Barış Diri tarafından bestelenen şarkı izleyenlerin kalbine dokundu. İşte çalan o şarkı…

 

Barış Diri – Derinden

Kuşlar içimden düşümden uçmuş 

(Yani derinden derinden) 

Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış 

(Yani derinden derinden)

 

Aşklar savaşlar şiirden çıkmış 

(Yani derinden derinden) 

Putlar ikonlar evimde belirmiş 

(Yani derinden derinden) 

 

Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış 

(Yani derinden derinden) 

Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş 

(Yani derinden derinden) 

 

Adamlar, babamlar ölürmüş derinde 

(Yani derinden derinden) 

İnsan özünden düşermiş bazen 

(Yani derinden derinden) 

 

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı 

(Yani derinden derinden) 

Allah yukarda ve toprak sıcaktı 

(Yani derinden derinden) 

 

Dünya dönerdi ya ben de dönerdim 

(Yani derinden derinden) 

Annem gülerdi ya ben de gülerdim 

(Yani derinden derinden) 

 

Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var 

Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar 

Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak 

Yani derinden derinden 

 

Yüzümde şu nursuz geceyi utandır 

Ruhum cevap ver karanlıkta saldır 

Manyak bir asi gibi sapla mızrak 

Yani derinden derinden

 

Barış Diri kimdir?

Bu gecenin bölümünün ardından müzisyen Barış Diri gündemde. Aynı zamanda birçok bestesi bulunan Barış Diri 40 yaşında. Bursalı bestekar Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun.

2006 Yılından beri birçok dizide ve filmlerde müzik çalışmaları bulunan Barış Diri’nin “Derinden” isimli eserini, Gloss Müzik GmbH adı ile tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz. Birçok festivalde en iyi müzik ödülünü kazanmış olan Barış Diri, Davudi, Yine Gönlüm Karardı, Yalnızlık Zor isimli şarkılarıyla bilinmektedir. 




Son Güncelleme: 24.03.2021 00:49
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Anahtar Kelimeler:
Barış DiriDerindenMasumlar Apartmanı
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