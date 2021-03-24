Masumlar Apartmanında çalan Derinden şarkısı kim söylüyor, sözleri neler?

Gerçek olaylardan alıntılanan Masumlar Apartmanı, bu akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Duygusal bir bölümle karşımıza çıkan Masumlar Apartmanı arka planda çaldığı şarkı ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Tüm karakterlerin geçmişi gösterilirken çalan şarkıyı kimin söylediği merak konusu oldu. Barış Diri tarafından bestelenen şarkı izleyenlerin kalbine dokundu. İşte çalan o şarkı…

Barış Diri – Derinden

Kuşlar içimden düşümden uçmuş

(Yani derinden derinden)

Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış

(Yani derinden derinden)

Aşklar savaşlar şiirden çıkmış

(Yani derinden derinden)

Putlar ikonlar evimde belirmiş

(Yani derinden derinden)

Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış

(Yani derinden derinden)

Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş

(Yani derinden derinden)

Adamlar, babamlar ölürmüş derinde

(Yani derinden derinden)

İnsan özünden düşermiş bazen

(Yani derinden derinden)

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Allah yukarda ve toprak sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Dünya dönerdi ya ben de dönerdim

(Yani derinden derinden)

Annem gülerdi ya ben de gülerdim

(Yani derinden derinden)

Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var

Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar

Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak

Yani derinden derinden

Yüzümde şu nursuz geceyi utandır

Ruhum cevap ver karanlıkta saldır

Manyak bir asi gibi sapla mızrak

Yani derinden derinden

Barış Diri kimdir?

Bu gecenin bölümünün ardından müzisyen Barış Diri gündemde. Aynı zamanda birçok bestesi bulunan Barış Diri 40 yaşında. Bursalı bestekar Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun.

2006 Yılından beri birçok dizide ve filmlerde müzik çalışmaları bulunan Barış Diri’nin “Derinden” isimli eserini, Gloss Müzik GmbH adı ile tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz. Birçok festivalde en iyi müzik ödülünü kazanmış olan Barış Diri, Davudi, Yine Gönlüm Karardı, Yalnızlık Zor isimli şarkılarıyla bilinmektedir.