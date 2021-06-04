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Masumlar Apartmanı'nda başrol ayrılığı

TRT 1 ekranlarında izleyiciler ile buluşan Masumlar Apartmanı’nda ayrılık kararı geldi. Dizide yer alan Han ve İnci çiftinin arasındaki gerginlik sonucu İnci, yüzüğü atarak ayrılık kararı aldı. Han’ın Naci’ye yaptıkları ortaya çıkması ile İnci evliliğini bitirme kararı aldı. Bunun üzerine İnci karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor mu? soruları sıkça sorulmaya başladı. Konu hakkında detaylar haberimizde

04 Haziran 2021 Cuma 12:37
Masumlar Apartmanı'nda başrol ayrılığı
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İlk bölümünden bu zamana kadar olan her bölümde izleyicilerin beğenilerini alan dizi de değişiklikle gidildi. İnci ve Han ilişkisinde sular durulmaması ile çift arasından ayrılık kararı geldi. İnci’nin gitmesini istemeyen Han her olayda durdurmaya çalışsa da bu sefer engel olamadı. İnci’nin geriye dönmek gibi ihtimali yoktu.

İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ilk bölümünden bu zamana kadar olan süreçte yetenekli oyunculuğu ile beğenileri topladı. Fakat diziden ayrılık kararı alan Farah yeni sezonda dizide yer almayacağını duyurdu. Bu haber üzerine sevenlerini derinden üzen Farah Zeynep Abdullah’ın kararının değişmeyeceği kesin bilgidir. İnci karakterinin diziden yaşamını yitirerek çıkarılacağı da bekleniyor. Bunun üzerine senaryoda değişikliğe gidilmesi ile İnci’nin ölümü Han’ı ruhsal olarak etkileyerek paramparça edecek.

Masumlar Apartmanı konu ile beğenileri toplarken oyuncu kadrosuyla da ismini duyurdu. İşte oyuncu kadrosu;

  • Birkan Sokullu
  • Farah Zeynep Abdullah
  • Ezgi Mola
  • Merve Dizdar
  • Alper Saldıran
  • Metin Coşkun
  • Esra Ruşan
  • Atilla Şendil
  • Emir Özden
  • Uğur Uzunel
  • Gizem Katmer

Son Güncelleme: 04.06.2021 12:37
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı Ayrılıkİnci Diziden çıktı
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