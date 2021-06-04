Masumlar Apartmanı'nda başrol ayrılığı

İlk bölümünden bu zamana kadar olan her bölümde izleyicilerin beğenilerini alan dizi de değişiklikle gidildi. İnci ve Han ilişkisinde sular durulmaması ile çift arasından ayrılık kararı geldi. İnci’nin gitmesini istemeyen Han her olayda durdurmaya çalışsa da bu sefer engel olamadı. İnci’nin geriye dönmek gibi ihtimali yoktu.

İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ilk bölümünden bu zamana kadar olan süreçte yetenekli oyunculuğu ile beğenileri topladı. Fakat diziden ayrılık kararı alan Farah yeni sezonda dizide yer almayacağını duyurdu. Bu haber üzerine sevenlerini derinden üzen Farah Zeynep Abdullah’ın kararının değişmeyeceği kesin bilgidir. İnci karakterinin diziden yaşamını yitirerek çıkarılacağı da bekleniyor. Bunun üzerine senaryoda değişikliğe gidilmesi ile İnci’nin ölümü Han’ı ruhsal olarak etkileyerek paramparça edecek.

Masumlar Apartmanı konu ile beğenileri toplarken oyuncu kadrosuyla da ismini duyurdu. İşte oyuncu kadrosu;