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Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!

Masumlar Apartmanı yayınlanmaya başladığından beri çoğu insanın dikkatini çekmiştir. Bu sefer gündeme gelmesinin sebebi ise oyuncu kadrosuna eklediği Ayça Melek Gülerce'dir. Bizde bu haberimizde Ayça Melek Gülerce'nin kim olduğu hakkındaki detayları paylaştık.

23 Aralık 2020 Çarşamba 03:32
Masumlar Apartmanı'na yeni katılan oyuncu Ayça Melek Gülerce!
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İlk kez ekranlara Kadın adlı dizinin 40 ile 48’inci bölümleri arasında gelmiştir ve bu Ayça Melek Gülerçe’nin ilk kamera karşısı oyunculuğu olmuştur. Oyuncu şimdilerde ise Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Daha öncesinde oyuncunun oynadığı 11 adet reklam bulunuyor ve kendisi 10 yaşında.

 

Ayça Melek Gülerçe

2010 senesinde dünyaya gözlerini İstanbul’da açmıştır küçük oyuncu. Kendisi 31 kilodur ve 1, 39 metre boyundadır. Yusuf Güney Gün ajansın himayesinde bulunan bir oyuncudur. Daha öncelerinde; Migros, Eti Benim O, Algida ve Garanti Bonus gibi birçok reklam filmlerinde yer alan oyuncu okul hayatına 3. Sınıf öğrencisi olarak devam etmektedir. Aynı zamanda modellikte yapmakta olan Ayça Melek Gülerçe, Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna seçilmiş ve büyük ihtimalle Naci’nin kızı olan karakteri canlandıracaktır.
 

 

Ayça Melek Gülerçe’nin yaşı nedir?

Çocuk oyuncu Masumlar Apartmanı’nda yer alacağı senede 11 yaşında olacaktır.

 

Ayça Melek Gülerçe’nin oynadığı diziler

 
• Kadın(2019)
• Masumlar Apartmanı(2021)

 

 


Son Güncelleme: 23.12.2020 03:32
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