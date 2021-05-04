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Masumlar Apartmanı'na katılan Barış Bağcı Kimdir? Cüneyt karakteri kimdir?

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Masumlar Apartmanı'na katılan Barış Bağcı Kimdir? Cüneyt karakteri kimdir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 04.05.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 19:15
Masumlar Apartmanı'na katılan Barış Bağcı Kimdir? Cüneyt karakteri kimdir?
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Masumlar Apartmanı Dizisinde Cüneyt Kimdir?

Masumlar Dizisinde rol alan Cüneyt karakterinin gerçek hayattaki adı Barış Bağcı’dır. 27 Mayıs 1975 doğumlu olan başarılı aktör Karaman’da doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesinde Konservatuar ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Trabzon Devlet Tiyatrosuyla oyunculuğa başlayan oyuncumuz sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda yer almıştır. Ekranlardaysa 2009 yılında Nefes Vatan Sağolsun filmiyle boy göstermiştir. Geçen yıllardaysa TRT1’de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterinde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Cüneyt Karakteri Nasıl Birisidir?

Masumlar apartmanı dizisi hakkında henüz bir bilgi bilinmiyor. Rol alan baş karakterler hariç Dizinin bünyesinde bulunan karakterler için henüz netlik kazanmadığını söyleyebiliriz.

Barış Bağcının Rol Aldığı Diziler

2015-2016   Diriliş Ertuğrul–Baycu Noyan

2015   Kara Kutu – Kâtip

2011-2012   Küçük Hanımefendi – Ömer

2009-2010   Yaprak Dökümü–Ali Sarper

2006-2007   Kırık Kanatlar–Halim

2005   Gümüş–Emir

Barış Bağcının Oynadığı Film

2006   Pars: Kiraz Operasyonu

2009   Nefes: Vatan Sağolsun–Üsteğmen – Barış

2010   Kaybedenler Kulübü–Devrim

2011   Pazarları Hiç Sevmem–Ali

Barış Bağcının Sosyal Medya Hesapları

Başarılı oyuncunun instagram hesabında 32 paylaşım ve takipçi sayısının 65.000 dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz. Takipçi sayısı günden güne artmaktadır.

Barış Bağcı Sevgilisi Var mı?

Geçmiş dönemlerde başarılı oyuncunun adı Fahriye Evcen ile duyulmuştu. Magazin önünde bile aşkını saklamamış olan oyuncular bir süre sonra ayrılmışlardı. Oyuncumuzun bu dönemlerde birisiyle birlikte olup olmadığı hakkında ise kesin bir bilgi  bulunmamaktadır.




Son Güncelleme: 04.05.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıBarış Bağcı
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