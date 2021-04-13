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Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, geç mi başlayacak?

Masumlar Apartmanı dizisinin yayın saati değişti. Dizinin sevenler Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı ve Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, geç mi başlayacak sorularını araştırmaya başladı.

13 Nisan 2021 Salı 18:52
Masumlar Apartmanı yeni bölüm yok mu, neden başlamadı? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, geç mi başlayacak?
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TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Sevilen dizi her hafta Salı günü yeni bölümleriyle ekranlara geliyor. Ancak dizinin yeni bölüm saatiyle ilgili bir değişiklik yaşandı.

Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta?

Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00’de izleyici karşısına çıkıyordu. Dizinin 13 Nisan Salı günü yayınlanacak olan 29.yeni bölümünün saati değişti. Ramazan nedeniyle yayın akışında değişikliğe giden TRT, Masumlar Apartmanı dizisini 20:30’da ekranlara getirecek.

Masumlar Apartmanı dizinin yarım saatlik değişikliğinin nedeni ise TRT 1 ekranlarında Ramazan ayı boyunda saat 20:30’a kadar Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve İftar Özel programının yayınlanacak olmasıdır.



Son Güncelleme: 13.04.2021 18:52
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
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