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Masumlar Apartmanı TRT 1 yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Masumlar Apartmanı 28. bölüm izle

Masumlar Apartman 28.yeni bölümüyle 30 Mart 2021 Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Masumlar Apartmanı 28.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

30 Mart 2021 Salı 22:45
Masumlar Apartmanı TRT 1 yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, Masumlar Apartmanı 28. bölüm izle
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TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı 28.bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı’nın her bölümü büyük beğeni topluyor.

Masumlar Apartmanı 28.bölüm fragmanı

Masumlar Apartmanı 28.bölümüyle 30 Mart 2021 Salı akşamı 20:00’de TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Masumlar Apartmanı son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde tren garından dönen Safiye eve gelir ve karşısında çok farklı bir Gülben görür. Gülben yaşadığı ağır sorunlara karşı dik durabilmek için çok farklı bir yol bulmuştur. Evdeki herkes Gülben’in yeni halini şaşkın gözlerle izlemektedir.

Han ve İnci arasındaki gerilim ise son sürat devam etmektedir. Gülben’in başına gelen olaylardan Esra ve Esat’ı sorumlu tutan Han ise aralarındaki tüm ipleri koparır. Bu sırada Gamze ise başına gelen olayı kendi başına çözmek isterken çok başka bir belaya daha bulaşır.

Masumlar Apartmanı konusu ne?

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan dizide gerçek hikayelerden oluşmaktadır. Psikolojik, ruhsal sorunlar yaşayan bir ailenin yaşadığı sorunlar ve aile olmanın gerekliliği olan dayanışma ile sorunlara karşı ailenin dik durmaya çalışması dizide anlatılmaktadır.

Masumlar Apartmanı canlı izlemek için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 30.03.2021 22:45
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Masumlar ApartmanıDiziTrt 1Canlı İzle
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