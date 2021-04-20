İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Masumlar Apartmanı TRT 1 yeni bölüm canlı izle 20 Nisan 2021 Salı son bölüm, Masumlar Apartmanı 30. bölüm izle

TRT1'nin en çok izlenen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'ın 30.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı dizisinin 20 Nisan Salı günü yayınlanacak olan 30. yeni bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Nisan 2021 Salı 23:06
Masumlar Apartmanı TRT 1 yeni bölüm canlı izle 20 Nisan 2021 Salı son bölüm, Masumlar Apartmanı 30. bölüm izle
Takip Et:

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı 30. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdulah ve Birkan Sokullu2nun rol aldığını dizinin 30.bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMLAR APARTMANI TRT1 CANLI İZLE

Masumlar Apartmanı dizisinin konusu ne?

Dedesi ve erkek kardeşi ile beraber yaşayan İnci, bir kaza sonrasın hayatı değişti. İnci, yaptığı kazada onu Han ve büyük sırlar ile dolu ailesi bekler. Han'ın yaşamı boyunca takıntılar ile dolu olan ablaları Safiye ve Gülben ile geçmiş ve hayattaki en büyük korkusuda kardeşlerini kaybetmek. İnci ve Han arasındaki aşk, onları tüm olanlara karşı koruyacak mı?

Masumlar Apartmanı 30.bölüm fragmanı





Son Güncelleme: 20.04.2021 23:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTRT1Masumlar Apartmanı 30.bölümMasumlar Apartmanı Yeni Bölüm20 Nisan 2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?
Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Bear Grylls kimdir? Ayı Grylls yaşıyor mu?
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler
Gönül Dağı Ali Kimdir? Gerçek adı nedir? Ergun Kuyucu hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru yolları
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim? 2021 Aile hekimi değiştirme formu nasıl doldurulur?
Binance kimindir? Binance sahibi kimdir? Changpeng Zhao kimdir? Binance kurucusu hakkında bilgiler
Reynmen'in Twitter hesabı neden askıya alındı?
Survivor'da Merve diskalifiye mi oldu? 22 Nisan Perşembe Survivor kim elendi?
NEF 2021 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Avrupa Süper Lig projesinden ayrılacak takımlar hangileri?
Netflix The Upshaws dizi konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2021 yılı burs miktarı
Memur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı oranları belli oldu mu?
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Yasak Elma Cansu kimi öldürüyor? Ender, Şahika, Yıldız ve Çağatay hangisi ölecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.