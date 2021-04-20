Masumlar Apartmanı TRT 1 yeni bölüm canlı izle 20 Nisan 2021 Salı son bölüm, Masumlar Apartmanı 30. bölüm izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Masumlar Apartmanı 30. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdulah ve Birkan Sokullu2nun rol aldığını dizinin 30.bölüm fragmanı yayınlandı.

Masumlar Apartmanı dizisinin konusu ne?

Dedesi ve erkek kardeşi ile beraber yaşayan İnci, bir kaza sonrasın hayatı değişti. İnci, yaptığı kazada onu Han ve büyük sırlar ile dolu ailesi bekler. Han'ın yaşamı boyunca takıntılar ile dolu olan ablaları Safiye ve Gülben ile geçmiş ve hayattaki en büyük korkusuda kardeşlerini kaybetmek. İnci ve Han arasındaki aşk, onları tüm olanlara karşı koruyacak mı?

Masumlar Apartmanı 30.bölüm fragmanı