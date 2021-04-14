Masumlar Apartmanı Tansel Öngel dönüyor mu?

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin son bölümlerinde Han’ın bodrum katında sakladığı bir kişinin olduğu görüldü. Bu kişinin kim olduğu açıklanmazken, dizinin sevenleri bu konu hakkında bazı fikirler ortaya attı. Bunlardan biri de daha önce dizide yer alan Tansel Öngel karakterinin geri döneceği şeklinde oldu. Bu nedenle izleyiciler bodrumdaki kişinin Naci olabileceğini düşünüyor.

Masumlar Apartmanı Han’ın bodrumda sakladığı kişi kim?

Psikolojik sorunlar yaşayan Han bodrumda zincirle birini saklıyor. Ancak bu kişinin kim olduğu gösterilmedi. Han Gülben’den travma yaşattıkları için Esat ve Esra’ya düşman olmuştu. Bu nedenle akıllara bodrumda zincirlenen kişinin Esat olabileceği geldi.

Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisine dönüyor mu?

Ancak son gelen bilgilerin ardından Ankara’ya gideceğini söyleyerek apartmandan ayrılan Naci’nin de bodrumdaki kişi olabileceği yönünde. Bodrumdaki kişinin kim olduğu ilerleyen bölümde netlik kazanacaktır ancak bu ikiliden birinin olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye’nin ilk aşkı Naci’nin diziden ayrılması herkesi üzdü. Naci’nin gitmesiyle eski kötü günlerine dönen Safiye’nin kendine gelmesini isteyen izleyiciler Naci geri dönsün çağrısında bulundu. Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel ile anlaşma yapıldı.

Bu anlaşmanın ardından bodrumdaki kişinin Naci olduğu daha ağır bassa da, durum çok farklı da olabilir. İlerleyen bölümlerde bodrumdaki kişinin kim olduğu ortaya çıkacak.