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Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman? Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı sezon finali tarihini açıkladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanan gerçek hayat hikâyesini konu alan dizi sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri için sezon finali tarihi ve merak edilen detaylar haberimizde

01 Haziran 2021 Salı 22:58
Masumlar Apartmanı sezon finali ne zaman? Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi
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Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı’nın yaptığı başrollerinde Ezgi Mola,  Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi dram yüklü sahneleriyle yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Hem senaryosu hem de oyuncuların performanslarının çok konuşulduğu dizi geçtiğimiz günler de sezon finali tarihini resmen duyurdu.

Masumlar Apartmanı sezon finali tarihi

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanında ‘Çöp Apartman’ olarak anlatılan bölümden uyarlanan dizi 8 Haziran tarihinde 37. bölümde sezon finali yapacağını duyurdu. Yapacağı sezon finalinin ardından ikinci sezonun olup olmayacağı dizinin sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Dizinin yapımcılarının kanal ile anlaşma sürdürülmesi halinde ikinci sezonda da seyirci ile buluşulacağı duyuruldu. Ancak dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ikinci sezonda olmayacağı haberi dizinin sevenlerini üzdü.


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:58
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