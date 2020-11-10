Masumlar Apartmanı Safiye’nin çocukluğunu oynayan oyuncu kim? İrem Kübra Bakırtaş hakkında bilgiler

Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastalığı yönüyle öne çıkan Safiye’ye Ezgi Mola hayat verirken, Safiye karakterinin çocukluğuna hayat veren oyuncu araştırılmaya başlandı.
Annesi Safiye’ye küçükken uğursuz diye hitap ettiğinden büyüdüğünde herkese annesinin ona davrandığı gibi davranmaya başlar.
İrem Kübra Bakırtaş kimdir?
Safiye karakterinin çocukluğuna hayat veren oyuncu İrem Kübra Bakırtaş’tır. Henüz 20’li yaşların başında olduğu bilinen Bakırtaş, Masumlar Apartmanı dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayacak. Genç oyuncu daha önce Jilet Venüs reklamında da rol almıştı.
Son Güncelleme: 10.11.2020 19:20