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Masumlar Apartmanı Safiye’nin çocukluğunu oynayan oyuncu kim? İrem Kübra Bakırtaş hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin çocukluğuna hayat veren oyuncu araştırılmaya başlandı. İşte İrem Kübra Bakırtaş hakkında bilgiler ve daha önce rol aldığı yapımlar.

10 Kasım 2020 Salı 19:20
Masumlar Apartmanı Safiye’nin çocukluğunu oynayan oyuncu kim? İrem Kübra Bakırtaş hakkında bilgiler
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Masumlar Apartmanı dizisinde temizlik hastalığı yönüyle öne çıkan Safiye’ye Ezgi Mola hayat verirken, Safiye karakterinin çocukluğuna hayat veren oyuncu araştırılmaya başlandı.


Safiye, çocukluğunda ailesinden sevgi duygusunu görmemiş ve babasının da onu sevmediğini düşünmektedir. Bu duygularını bastırabilmek için kendisini temizliğe adayan Safiye, zamanının önemli bir bölümünü temizlik yaparak geçirmektedir. Temizlik zamanla takıntı haline gelmeye başlar ve bu şekilde devam eder.

Annesi Safiye’ye küçükken uğursuz diye hitap ettiğinden büyüdüğünde herkese annesinin ona davrandığı gibi davranmaya başlar.

İrem Kübra Bakırtaş kimdir?

Safiye karakterinin çocukluğuna hayat veren oyuncu İrem Kübra Bakırtaş’tır. Henüz 20’li yaşların başında olduğu bilinen Bakırtaş, Masumlar Apartmanı dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayacak. Genç oyuncu daha önce Jilet Venüs reklamında da rol almıştı.



Son Güncelleme: 10.11.2020 19:20
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTrt 1
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