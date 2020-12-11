İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Masumlar Apartmanı Safiye'nin büyük sırrı ne?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın belki de en sırlarla dolu karakteri Safiye'nin sırları ortaya çıkmaya başlarken dizi hayranları araştırmalarına hız verdi. Dizi severler, Masumlar Apartmanı Safiye'nin büyük sırrı ne? sorusunu araştırmaya başladı.

11 Aralık 2020 Cuma 21:56
Masumlar Apartmanı Safiye'nin büyük sırrı ne?
Takip Et:

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizileri arasında en fazla ses getiren yapım olan Masumlar Apartmanı karakterleri ile merak edilmeye devam ediyor. 14. Bölüm fragmanı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci ve Safiye’nin resmini gören Han ikili arasında ki ilişkiyi öğreniyor.

Oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi ekranların sevilen yüzleri olan Masumlar Apartmanı 15 Aralık Salı akşamı hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir kitabından esinleniliyor.

Safiye’nin annesi ile ilgili sırrı ne?

Safiye, eski sevdiği Naci’nin tekrar mahalleye dönmesi ile büyük sorunlar yaşamaya başlıyor. Naci’nin hareketlerinden memnun olmayan Han ise Safiye ile Naci’nin geçmişini öğreniyor.

Han, Safiye’ye Naci’yi sorduğunda ise Safiye şok oluyor. Yine annesinin hayali ile iletişim kuran Safiye’nin durumları karşısında Han şaşkına dönerken tekerlekli sandalyede ki anne Safiye’ye ‘Bana nasıl onun için eziyet ettiğini anlat, Naci için annesi nasıl öldürmeye kalkıştığını anlat’ diye bağırıyor.

 




Son Güncelleme: 11.12.2020 21:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar ApartmanıSafiyeSırrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

Çukur'da Kulkan Erdenet karakterine Genco Özak hayat verecek
MasterChef Türkiye finali Exxen'demi yayınlanacak? Exxen ücretsiz mi olacak?
2021 Emekli maaşlarına zam gelecek mi, ne kadar olacak, ne kadar zam gelecek?
İlaç raporu nasıl uzatılır? 2020 İlaç raporu çıkarma ve uzatma işlemleri
Star TV Seni Çok Bekledim 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Akrep dizisi 2. yeni bölüm fragmanı ilk sahne
Findeks notu nasıl öğrenilir? Güncel findeks kredi notu sorgulama
İntenet vergi dairelerinden trafik cezası nasıl ödenir? 2020 Online trafik cezası ödeme
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
MasterChef 3 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?
Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi ne zaman vizyona girecek? Aşk Tesadüfleri Sever 2 fragmanı yayınlandı!
IMDB puanı yüksek en iyi korku dizileri hangileridir?
Death Stranding oyunu öteleşim kabiliyeti nedir?
Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs önlemleri okullar açılacak mı?
Yaşlılık aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2020 Yaşlılık aylığı sorgulama
Emanet dizisinde Cansu karakterini Rüya Coriç canlandırıyor
Doğum parası ne zaman alınır? 2020 Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?
Kimler evde bakım maaşı alabilir? 1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.