Masumlar Apartmanı Safiye'nin büyük sırrı ne?

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizileri arasında en fazla ses getiren yapım olan Masumlar Apartmanı karakterleri ile merak edilmeye devam ediyor. 14. Bölüm fragmanı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci ve Safiye’nin resmini gören Han ikili arasında ki ilişkiyi öğreniyor.

Safiye’nin annesi ile ilgili sırrı ne?

Oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi ekranların sevilen yüzleri olan Masumlar Apartmanı 15 Aralık Salı akşamı hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun bir kitabından esinleniliyor.

Safiye, eski sevdiği Naci’nin tekrar mahalleye dönmesi ile büyük sorunlar yaşamaya başlıyor. Naci’nin hareketlerinden memnun olmayan Han ise Safiye ile Naci’nin geçmişini öğreniyor.

Han, Safiye’ye Naci’yi sorduğunda ise Safiye şok oluyor. Yine annesinin hayali ile iletişim kuran Safiye’nin durumları karşısında Han şaşkına dönerken tekerlekli sandalyede ki anne Safiye’ye ‘Bana nasıl onun için eziyet ettiğini anlat, Naci için annesi nasıl öldürmeye kalkıştığını anlat’ diye bağırıyor.