İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler

TRT1 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı’na yeni bir isim dahil oluyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde Okşan karakteri de izleyici ile buluşacak. Peki, Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? İşte İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler…

10 Mayıs 2021 Pazartesi 20:23
Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler
Takip Et:

11 Mayıs 2021 tarihinde 32. Bölümü ile ekranlara gelecek TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’na yeni bir oyuncu daha katılıyor. Diziye yeni katılacak olan Okşan karakteri dizideki bütün dengeleri alt üst edecek.

Son bölümde Han karakteri, başındaki dertlerin hangisi ile uğraşacağı ile kafasını karıştırırken bir yandan da İnci ile Barış’ın arasında olan samimi davranışları görünce kıskançlık krizine girdi. Hah tekrardan İnci’ye isteme kararı alır. Hikmet ise İnci’yi 2. kere isteyecek Han için gereken hazırlıkları yapmaya başlar.

Naci ve Safiye birbirlerine çok yaklaşmış olsalar da Han’ın yaptığı müdahale ile iki isimde birbirlerini göremiyor olsalar da varlıklarını hissettiler. Özellikle Naci’nin çaldığı klanetten dolayı Safiye Naci’nin geldiği düşüncesine kapıldı. Hikaye yeni bölümde bu doğrultuda devam ederken dizinin kadrosuna bütün dengeleri değiştirecek Okşan karakteri dahil oluyor.

Masumlar Apartmanı dizisi Okşan karakteri kim?

11 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelecek Masumlar Apartmanı isimli diziye Okşan karakteri dahil olacak. Dizide yeni karakter Okşan’ı canlandıracak oyuncu İpek Ayaz Kortunç olacak.

Bu diziden önce Familya, Nefes Nefese, Kafa Doktoru isimli dizi ve filmlerin kadrosunda yer alan genç oyuncu İpek Ayaz Kortunç, 11 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölüm ile Masumlar Apartmanı’nda yer alacak.

İpek Ayaz Kortunç kim?

İpek Ayaz Kortunç 1985 senesi İstanbul doğumludur. Oyunculuk alanında Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Başarılı oyuncu İpek Ayaz Kortunç ilk kamera önü deneyimini 2007 senesinde Son Ders isimli film ile yaşamış ve profesyonel oyunculuğa da ilk adımını atmıştır.

Kısa süre önce Mucize Doktor isimli dizinin kadrosuna dahil olmuş ve bu dizinin kadrosuna katılmadan önce 2020 senesinde Kafa Doktoru isimli dizide “Sadet” karakteri ile ekranlara gelmiştir. Bu diziden önce Nefes Nefese isimli dizide “Ganimet” karakteri ile ekranlara gelmiştir. Başarılı oyuncu şu anda Mandalina Ajans’ın oyuncusu olarak çalışıyor.

İpek Ayaz Kortunç’un yer aldığı dizi ile filmler (Masumlar Apartmanı dizisi Okşan karakteri)

  • 2021 Masumlar Apartmanı (Okşan karakteri)
  • 2020- Kafa Doktoru (Saadet karakteri)
  • 2018 – Nefes Nefese (Ganimet karakteri)
  • 2016 – Familya (Kıymet karakteri)
  • 2015 – Deli İşi (2015)
  • 2014 – Kadim Dostum (Meral karakteri)
  • 2011 – Karadedeler Olayı ( 2011)
  • 2008 – Milyonda Bir (Yeliz karakteri)
  • 2008 – Güneşin Oğlu
  • 2007 – Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ebru karakteri)

Başarılı oyuncu İpek Ayaz Kortunç’un Mucize Doktor isimli dizide canlandıracağı Okşan karakterinin sezon sonuna dek devam etmesi bekleniyor. İpek Ayaz Kortunç’un Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil olduğu bölümün fragmanı aşağıda yer alıyor.

https://youtu.be/cf2tuuKM_us




Son Güncelleme: 10.05.2021 20:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasumlarApartmanıOkşan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
19 Nisan reyting sonuçları: Çukur, Kağıt Ev, Maraşlı reyting sıralaması nasıl?
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
Şarkılar Bizi Söyler Kanal D canlı izle – 10 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Pastil nedir, neden kullanılır? 10 soruda Pastil merak edilenleri
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlere ne olacak? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi nedir? Whatsapp hangi bilgileri paylaşmak için izin istiyor?
Devletten vatandaşlara 1477 tl'ye kadar nakit ve gıda yardımı, yakacak, elektrik faturası gibi yardımlar
TV8 canlı yayın akışı 10 Mayıs 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler
Atv Maraşlı dizi tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Çukur 128. bölüm izle Show TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
Rüyada büyük fare görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? büyük fare görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.