Masumlar Apartmanı Okşan kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Ayaz Kortunç hakkında bilgiler

11 Mayıs 2021 tarihinde 32. Bölümü ile ekranlara gelecek TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’na yeni bir oyuncu daha katılıyor. Diziye yeni katılacak olan Okşan karakteri dizideki bütün dengeleri alt üst edecek.

Son bölümde Han karakteri, başındaki dertlerin hangisi ile uğraşacağı ile kafasını karıştırırken bir yandan da İnci ile Barış’ın arasında olan samimi davranışları görünce kıskançlık krizine girdi. Hah tekrardan İnci’ye isteme kararı alır. Hikmet ise İnci’yi 2. kere isteyecek Han için gereken hazırlıkları yapmaya başlar.

Naci ve Safiye birbirlerine çok yaklaşmış olsalar da Han’ın yaptığı müdahale ile iki isimde birbirlerini göremiyor olsalar da varlıklarını hissettiler. Özellikle Naci’nin çaldığı klanetten dolayı Safiye Naci’nin geldiği düşüncesine kapıldı. Hikaye yeni bölümde bu doğrultuda devam ederken dizinin kadrosuna bütün dengeleri değiştirecek Okşan karakteri dahil oluyor.

Masumlar Apartmanı dizisi Okşan karakteri kim?

11 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelecek Masumlar Apartmanı isimli diziye Okşan karakteri dahil olacak. Dizide yeni karakter Okşan’ı canlandıracak oyuncu İpek Ayaz Kortunç olacak.

İpek Ayaz Kortunç kim?

Bu diziden önce Familya, Nefes Nefese, Kafa Doktoru isimli dizi ve filmlerin kadrosunda yer alan genç oyuncu İpek Ayaz Kortunç, 11 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanacak yeni bölüm ile Masumlar Apartmanı’nda yer alacak.

İpek Ayaz Kortunç 1985 senesi İstanbul doğumludur. Oyunculuk alanında Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim almıştır. Başarılı oyuncu İpek Ayaz Kortunç ilk kamera önü deneyimini 2007 senesinde Son Ders isimli film ile yaşamış ve profesyonel oyunculuğa da ilk adımını atmıştır.

Kısa süre önce Mucize Doktor isimli dizinin kadrosuna dahil olmuş ve bu dizinin kadrosuna katılmadan önce 2020 senesinde Kafa Doktoru isimli dizide “Sadet” karakteri ile ekranlara gelmiştir. Bu diziden önce Nefes Nefese isimli dizide “Ganimet” karakteri ile ekranlara gelmiştir. Başarılı oyuncu şu anda Mandalina Ajans’ın oyuncusu olarak çalışıyor.

İpek Ayaz Kortunç’un yer aldığı dizi ile filmler (Masumlar Apartmanı dizisi Okşan karakteri)

2021 Masumlar Apartmanı (Okşan karakteri)

2020- Kafa Doktoru (Saadet karakteri)

2018 – Nefes Nefese (Ganimet karakteri)

2016 – Familya (Kıymet karakteri)

2015 – Deli İşi (2015)

2014 – Kadim Dostum (Meral karakteri)

2011 – Karadedeler Olayı ( 2011)

2008 – Milyonda Bir (Yeliz karakteri)

2008 – Güneşin Oğlu

2007 – Son Ders: Aşk ve Üniversite (Ebru karakteri)

Başarılı oyuncu İpek Ayaz Kortunç’un Mucize Doktor isimli dizide canlandıracağı Okşan karakterinin sezon sonuna dek devam etmesi bekleniyor. İpek Ayaz Kortunç’un Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna dahil olduğu bölümün fragmanı aşağıda yer alıyor.

https://youtu.be/cf2tuuKM_us