Masumlar Apartmanı nerededir? Masumlar Apartmanı dizisi hangi şehirde ve semtte çekiliyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nın nerede çekildiği merak edilmeye başlandı. Birçok seyirci popüler dizi Masumlar Apartmanı’nın nerede çekildiğini araştırmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı Hangi Semtte?

Masumlar Apartmanı’nın çekildiği yer İstanbul’un güzide ilçesi Beyoğlu ve Balat’da yapılmaktadır. Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yapıldığı apartman daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılmıştı. Birçok dizide kullanılan apartmanın adı Asmalı Mescit Mahallesinden bulunan Junal Sokakta bulunmaktadır.

Masumlar Apartmanı

Gerçek haya hikayelerinden esinlenen dizi Gülseren Buğdaycıoğlu’nun “Madalyon İçi” romanından uyarlanmıştır.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle beraber yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla tamamen değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesini beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan kız kardeşleri Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusuysa kardeşlerini kaybetmek. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı?