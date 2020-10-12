İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?

Güçlü oyuncu kadrosu ile son zamanların en merak edilen dizilerinden bir tanesi olan Masumlar Apartmanı'nın nerede çekildiği merak edilmeye devam ediyor. Pek çok Masumlar Apartmanı bekleyeni, Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Sorusunu araştırıyor.

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:02
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezonda büyük iddialar ile yayına koyacağı Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen diziler arasında yer aldı. Son günlerde ise Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği araştırılmaya başladı.

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Yeni sezon dizilerinin yavaş yavaş başlaması sonrasında Masumlar Apartmanı için verilen tarih 15 Eylül olarak açıklandı. 15 Eylül’de başlayacak dizinin ise konusu ve nerede çekildiği araştırılmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir?


Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekmektedir. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin oyuncu kadrosunda, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzunel gibi televizyonların tanınan ve sevilen isimleri vardır.

Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’da devam ederken İstanbul’un Beykoz ve Kadıköy ilçelerinde çekimler devam etmektedir. 15 Eylül’de vizyona girecek olan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Madanoğlu otururken senaristliğini ise Gülseren Budayıcıoğlu yapmaktadır.

Masumlar Apartmanı setine izleyici olarak gidilebilir mi?

Dünyayı saran Covid-19 nedeni ile dizi setlerine hayranların katılması yasaklanmıştır. Buna göre Masumlar Apartmanı’na da izleyicilerin gitmesi yasaklanan dizilerden bir tanesidir.

Masumlar Apartmanı İstanbul’un hangi ilçelerinde çekilmektedir?

Dizinin çekimlerinin tamamı İstanbul’da çekilecektir. Özellikle Beykoz, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde çekimler yapılacakken aynı zamanda Birkan Sokullu’nun canlandıracağı Han karakterinin çalıştığı yer Kadıköy’de olacakken Han’ın kız kardeşleri Safiye ve Gülben’in evi ise Sultanbeyli ilçesinde olacaktır.



Son Güncelleme: 12.10.2020 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!
Şans Kapıyı Çalınca programında sunucu değişikliği! Ferit Aktuğ programdan ayrıldı!
Şans Kapıyı Çalınca programında sunucu değişikliği! Ferit Aktuğ programdan ayrıldı!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı
Cansu Dere ve Caner Cindoruk sevişme sahnesi sosyal medyayı salladı

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Çukur Azer öldü mü? Cihangir Ceylan diziden ayrılıyor mu?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Üniversite öğrencilerine burs veren üniversiteler
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2020
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 12 Ekim 2020 Pazartesi
Kanada asgari ücret ne kadar? 2020 Kanada yaşam şartları nasıl?
Renault Clio modeli için dev kampanyasını duyurdu!
3600 gün ile emekli olma şartları nedir? 3600 gün emeklisi ne kadar maaş alır?
Bekçilik Yazılı Sınavı 13 Temmuz 2019 sorular ve cevaplar ne zaman yayınlanacak?
Sancaktepe salgın hastanesin ne zaman hizmete açılacak? Salgın hastanesi inşaatında son durum ne?
Gebelikte koronavirüs'den nasıl korunmalı? Hamileler corona virüsüne karşı nasıl önlem almalı, nasıl korunmalı?
Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2020
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 12 Ekim 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Tik Tok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.