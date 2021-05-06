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Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı sezon finalinde yaşanacak?

Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finalinde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı dizisinin sezon finali hangi tarihte ekranlara gelecek? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde...

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:23
Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak? Masumlar Apartmanı sezon finalinde yaşanacak?
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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonuna onay alındı. Böylelikle Masumlar Apartmanı dizisinin ilerleyen sezonda da seyircilerin karşısında yer alacağı netlik kazandı. Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finaline gidecek? Masumlar Apartmanı hangi tarihte bu sezona veda edecek? Soruları merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak?

Birçok dizinin sezon finaline gitmesiyle seyirciler de Masumlar Apartmanı dizisinin ne zaman sezon finaline gideceğini merak etmeye başladı. Masumlar Apartmanı 37. Bölüm itibariyle 8 Haziran günü ekranlardan ayrılacak.

Masumlar Apartmanı, herkesin de bildiği gibi Gülseren Buğdaycıoğlu’na ait olan Madalyonun İçi isimli romanından uyarlanan gerçek bir yaşam öyküsü bundan dolayı da ilk sezonda seyircilerin dikkatlerini toplamayı başardı.

Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı’nın sezon finaline gitmesinin ardından hemen hemen 3 aylık bir ara verilecek. Mayıs ayı sonu seti terk eden oyuncular Ağustos ayı içerisinde tekrar kameraların karşısında yerini alacak. Alınan bilgilere göre, Masumlar Apartmanı 2. Sezona 38. Bölümüyle 7 Eylül 2021 Salı günü başlaması planlanıyor. Dizi yayın gününde asla değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Masumlar Apartmanı 1. sezon finalinde seyircileri şaşkınlığa uğratacak ve 2. Sezonda nelerin olacağı konusunda şüpheye düşürerek ayrılacak. Seyirciler özellikle Safiye ve İnci’nin aşkını yakından takip ederken birçok seyirci de Gülben ile Esat’ın sonunu merak etmektedir.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:23
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Masumlar ApartmanıSezonFinal
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